El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) eamitió un alerta meteorológico de nivel amarillo para este martes que alcanza a un amplio sector del noreste argentino (NEA). Las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa se encuentran bajo aviso por la probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas con características localmente fuertes.
Alerta amarillo por tormentas: prevén lluvias intensas y granizo en tres provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y acumulados de hasta 80 milímetros en pocas horas.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno estará acompañado por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante toda la jornada.
Precipitaciones de hasta 80 milímetros
El informe oficial indica que la inestabilidad comenzará a desarrollarse desde las primeras horas del martes. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, aunque esas marcas podrían ser superadas de manera puntual en algunas localidades.
Además de las lluvias, el sistema podría generar tormentas de fuerte intensidad capaces de provocar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.
Qué prevé el SMN
El organismo nacional advirtió que las tormentas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento de fuerte intensidad, caída ocasional de granizo y una intensa actividad eléctrica, condiciones que podrían afectar distintos sectores de las provincias bajo alerta.
Medidas para evitar riesgos
Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar salir del hogar si no es indispensable y mantener limpios los desagües para favorecer el escurrimiento del agua. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
Además, pidió permanecer alejado de puertas y ventanas durante las tormentas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado.