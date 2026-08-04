Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Rutas y caminos
En la Ruta Nacional A012 continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires, una intervención que se extenderá hasta el sábado 8 de agosto. Si bien el sector está señalizado y cuenta con banderilleros, se prevén demoras en la zona.
Además, permanece el corte total en la intersección de la A012 con la Ruta Nacional 34 por obras de mantenimiento vial. Se mantienen los desvíos para vehículos livianos y las restricciones para el tránsito pesado, que solo puede acceder al Parque Industrial de Roldán por la A012 y la RN 1V09.
En tanto, en el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe sigue vigente el nuevo esquema de circulación implementado por la construcción del nuevo viaducto. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, funciona un desvío para quienes viajan hacia Santo Tomé y un tramo de aproximadamente 200 metros opera con doble sentido de circulación sobre la mano hacia Santa Fe. Se recomienda prever demoras superiores a las habituales o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Se registran lloviznas leves que provocan calzadas húmedas y resbaladizas en rutas de las regiones centro y norte. Extremar precauciones al transitar.