El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

En tanto, en el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe sigue vigente el nuevo esquema de circulación implementado por la construcción del nuevo viaducto. En la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, funciona un desvío para quienes viajan hacia Santo Tomé y un tramo de aproximadamente 200 metros opera con doble sentido de circulación sobre la mano hacia Santa Fe. Se recomienda prever demoras superiores a las habituales o utilizar como alternativa la Autopista Rosario-Santa Fe.