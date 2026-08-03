La ciudad de Santa Fe continúa avanzando con el proyecto de creación de postas folklóricas, una iniciativa que busca poner en valor los espacios, historias y protagonistas que dejaron una huella en la cultura local y nacional.
Postas folklóricas en Santa Fe: el proyecto que recupera la memoria de sus grandes referentes
La concejala Silvina Cian impulsa una iniciativa que brindará homenajes a Alcides Hugo Ifrán y a otros referentes de la cultura local, recuperando historias y espacios vinculados con la identidad santafesina.
La concejala Silvina Cian anunció la inauguración de la segunda posta folklórica, que estará ubicada en el Instituto Santafesino de Danzas de Alcides Hugo Ifrán, un espacio emblemático para la formación y difusión de las danzas tradicionales.
Homenaje
La nueva posta será inaugurada en el instituto ubicado en Facundo Zuviría 4833, donde se descubrirá una placa con un código QR que permitirá acceder, mediante un celular, a la historia del lugar y su importancia dentro del patrimonio cultural santafesino.
Cian destacó la trayectoria de Ifrán y el aporte que realizó durante décadas al desarrollo del folklore. “No podemos obviar de Hugo que ha sido primero un excelente vecino, una excelente persona, pero además un apasionado por nuestra tradición y nuestras danzas”, señaló.
La concejala remarcó que el referente cultural tuvo una trayectoria de 60 años al frente de su instituto y que logró llevar el nombre de Santa Fe a escenarios internacionales. “Las embajadas que él convocaba, formaba, armaba iban en representación de Santa Fe y de la Argentina a Europa, Australia, Asia y Norteamérica”, explicó.
Un espacio con historia y patrimonio
Durante la jornada también se podrá recorrer la biblioteca del Instituto Santafesino de Danzas, considerada una de las más importantes vinculadas a la temática folklórica, además del museo del traje que funciona en el lugar.
La exposición está vinculada al Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF), institución internacional de la que Ifrán formó parte.
“Está el museo permanente del traje con los trajes típicos de todo el planeta en muñecos de un tamaño de unos 50 a 60 centímetros, así que es algo muy novedoso, muy lindo para poder disfrutarlo”, detalló Cian.
El acto contará además con la participación de alumnos del instituto, quienes realizarán representaciones con música y danza para acompañar la inauguración.
Nuevas postas para referentes santafesinos
La propuesta continuará con la creación de nuevos puntos de homenaje a figuras destacadas del folklore y la cultura santafesina. La próxima posta estará dedicada a Fernando Portal, fundador de Los Cantores de Quilla Huasi, cuyos restos descansan en el Cementerio Municipal.
“Es un aporte que hacemos desde nuestro espacio para mantener viva la memoria de aquellos lugares fundamentalmente que tenemos que seguir manteniendo vigentes y que además Santa Fe dio muchísimo al folclore nacional”, afirmó la concejala.
Cian adelantó que el objetivo es completar más de diez postas durante el próximo año, con una última etapa vinculada al Festival de Guadalupe para cerrar el circuito cultural.
Un circuito cultural para visitantes
El proyecto también se trabaja en conjunto con el Safetur (Ente Autárquico Municipal de Turismo) y equipos de investigación que recopilan testimonios orales, documentos, notas periodísticas y material audiovisual para reconstruir la historia de cada lugar. “Es un trabajo muy interesante porque son más de 10 postas que pensamos terminar de inaugurar el año que viene”, indicó Cian.
Además, explicó que la iniciativa busca integrarse a la agenda turística de la ciudad, especialmente en el marco de los Juegos Sudamericanos 2026, para que quienes visiten Santa Fe puedan conocer estos espacios vinculados con la identidad local.
La última posta prevista estará relacionada con un tradicional comercio santafesino y el recuerdo de Miguel Ángel Morelli, donde se intervendrá una mesa y una silla que el músico utilizaba como espacio de inspiración para sus canciones.
“Santa Fe tiene a un Horacio Guarany, a un Ariel Ramírez, a un Alcides Ifrán, a Miguel Ángel Morelli, a Juancito Arancio, a Carlos Guastavino y a tantos otros que tanto dieron a la cultura nacional”, destacó Cian al remarcar la riqueza del patrimonio folklórico de la ciudad.