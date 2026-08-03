A través del decreto N° 00063/2026, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, realizó una adecuación normativa que versa sobre los montos de las licitaciones públicas que habitualmente convoca el gobierno local, y que ya fue publicada en el Boletín Electrónico Municipal (BEM)
El municipio de Santa Fe "corrigió" un decreto sobre el monto base de las licitaciones públicas
Se trata de una adecuación normativa que dispone los umbrales económicos "de piso" para una herramienta central en la administración municipal: los actos licitatorios para ejecutar obras, o adquirir bienes y servicios.
Como se sabe, la licitación pública es una herramienta clave para cualquier gobierno municipal, puesto que garantiza la transparencia, la competencia equitativa y el uso eficiente de los recursos que son de todos los santafesinos.
Además, permite realizar obras públicas, adquirir bienes y servicios al mejor precio y calidad posibles mediante un llamado abierto a los proveedores que estén registrados.
La clave: el Módulo Tributario
Como informó oportunamente El Litoral, a través del Decreto N° 00053/2026, el municipio autorizó una actualización del Módulo Tributario (MT) desde el 1° de julio. El MT es la unidad que se utiliza para determinar el valor de todos los derechos, tasas administrativas y tributos que deben abonar los contribuyentes de esta capital.
Pero además de los tributos municipales, hay que hablar de la ordenanza "madre" (Nº 13.094), que es el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad para el ejercicio económico-financiero 2026.
Esta norma estableció que el procedimiento de licitación pública será obligatorio "cuando las erogaciones que realice la Administración Municipal para la contratación de obras públicas y/o la adquisición de bienes o servicios superen la suma equivalente a 40 mil Módulos Tributarios".
El artículo 59 de la ordenanza del Presupuesto Municipal 2026, sancionada en diciembre pasado por el Concejo, autorizó en el artículo 59 de la citada Ordenanza N° 13.095 al Ejecutivo a actualizar semestralmente el valor del MT a fin de "compensar la desvalorización monetaria".
Así, se estableció que el ajuste deberá efectuarse "de acuerdo con la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)".
Corrección normativa
Como se dijo, la Ordenanza N° 13.095 (Presupuesto 2026) había fijado el valor unitario del Módulo Tributario (MT) en 875 pesos (para el primer semestre del corriente ejercicio). Pero como se dijo, ese valor fue actualizado por el municipio el 1° de julio, y un Módulo Tributario vale en la actualidad 1.000 pesos.
Con todo, lo que hizo la administración a cargo del intendente Poletti fue hacer una "corrección normativa", puesto que con el valor anterior del MT, el monto de base o "de piso" para convocar a una licitación pública había quedado en 35 millones de pesos.
Pero 40 mil MT equivalen a 40 millones de pesos. Esto fue lo que corrigió el área de Hacienda Municipal. Este monto dinerario es ahora el umbral previsto para la obligatoriedad del procedimiento de licitación pública. "El resto de las disposiciones se mantiene inalteradas", dice el acto administrativo.
"Toda contratación de obra pública y/o contratación de bienes o servicios cuyo presupuesto supere la suma de pesos $40 millones, equivalente a 40 Módulos Tributarios, deberá tramitarse bajo el procedimiento de licitación pública, conforme el artículo 45° de la Ordenanza N° 13.094", concluye el decreto.
Tributos
Este diario informó que la actualización del valor del Módulo Tributario impactó directamente en las tasas, derechos y demás tributos, como Drei, Derechos de Cementerio, de Espectáculos Públicos, de Publicidad y Propaganda, etcétera.
Así, si se computa de forma anualizada todo el ejercicio actual (2026) y con dos actualizaciones del MT, una por cada semestre -paso de costar de 875 pesos a 1.000 pesos-, todas las tasas, derechos y demás tributos municipales aumentaron desde el 1° de julio un 39,29% en promedio.
Cabe aclarar que no se modificaron las alícuotas de todas las actividades económico-productivas que abonan Drei. Sí se incrementaron los montos mínimos generales y especiales de cada uno de los derechos, tasas y demás tributos.