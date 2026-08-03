"Oportunidad y responsabilidad"

Fabio Quetglas: "Que la autonomía municipal no se convierta en una bandera vacua"

El especialista en desarrollo local disertó en el ciclo Munigestión de la UNL. Abogó por municipios con agendas amplias, más jerarquizados y capaces de trabajar de manera coordinada con otros niveles del Estado.