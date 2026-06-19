La relevancia del puerto de Santa Fe en el desarrollo de la ciudad y la región, y las expectativas que atañen a su proceso de reactivación en curso, fueron abordadas por especialistas en una mesa redonda desarrollada este jueves.
El puerto santafesino, como base y proyección de un proyecto federal
Especialistas abordaron la historia y la proyección de la estación fluvial para la ciudad y la región. Fue en una mesa redonda, en el marco de un ciclo sobre federalismo.
Bajo el título “El Puerto de Santa Fe: significado histórico y proyección actual”, Alejandro Damianovich, Víctor Hadad y Carlos Arese reflexionaron sobre el papel que ha desempeñado el puerto en el desarrollo económico, social y político de la ciudad y la región, así como sobre los desafíos y perspectivas de su futuro.
Alejandro Damianovich es historiador, profesor y doctor en Historia, miembro de número de la Junta Provincial de Estudios Históricos y de la Academia Nacional de la Historia; Víctor Gustavo Hadad es abogado y docente universitario, ex director del Túnel Subfluvial y de Entes Portuarios de la Provincia; y Carlos Arese, contador público y especialista en gestión de proyectos, se desempeñó como presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe y es actual director del Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial de Santa Fe.
La iniciativa forma parte del ciclo “La Tradición Federal de Santa Fe”, que propone generar espacios de encuentro, divulgación y debate sobre distintos aspectos de la historia provincial y regional, promoviendo la recuperación de experiencias y procesos que contribuyen a comprender la identidad santafesina y su proyección hacia el futuro.
El ciclo está organizado por el Instituto Artiguista de Santa Fe y la Municipalidad capitalina, y se desarrolla en la Biblioteca Municipal, ubicada en Cortada Falucho 2450. La actividad comenzó el 12 de junio y concluirá el 25 de junio, a partir de las 18, en la Biblioteca Municipal, ubicada en Cortada Falucho 2450, con acceso libre y gratuito.
La continuidad de la propuesta seguirá reuniendo a investigadores, escritores y especialistas vinculados a la historia política e institucional santafesina y busca recuperar el valor de una tradición que tuvo en el Brigadier Estanislao López a uno de sus máximos exponentes.
También pone foco en la trascendencia histórica del Estatuto Provisorio de 1819, considerado el primer cuerpo constitucional de la actual República Argentina, ya que el ciclo apunta no sólo a revisar episodios centrales de la historia provincial, sino también a reflexionar sobre la vigencia del federalismo como idea política y sobre los desafíos que enfrenta en el presente.
En ese sentido, las jornadas buscarán rescatar el pensamiento y la acción de distintos protagonistas de la historia santafesina que, más allá de sus diferencias coyunturales, coincidieron en la defensa de la autonomía provincial como una bandera fundamental.
El encuadre federal
El ciclo se abrió con la conferencia “El federalismo en el presente: desafíos y perspectivas”, a cargo de Luis María Caterina, que abordó el significado contemporáneo del federalismo y las tensiones que atraviesan actualmente la relación entre las provincias y el poder central.
El cierre será el 25 de junio con la conferencia “Estanislao López y la reafirmación de una provincia federal”. Estará a cargo del periodista, escritor y licenciado en Ciencia Política Gustavo Battistoni, autor de diversas publicaciones vinculadas a la historia del Litoral argentino, entre ellas Disidentes y olvidados, Estanislao López, nuestro contemporáneo y Federalistas del Litoral.
Los organizadores destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre especialistas y público interesado en la historia provincial, al tiempo que contribuir a la difusión de los valores y principios que dieron forma a la tradición federal santafesina.