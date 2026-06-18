La principal autopista fluvial de la Argentina ya tiene nuevo operador. El Gobierno nacional dio por concluido el proceso de licitación de la Hidrovía y adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, una definición que abre una nueva etapa para una infraestructura por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.
El Gobierno adjudicó la Hidrovía y abre una nueva etapa para la principal vía de exportación del país
Tras completar el proceso licitatorio, el Gobierno nacional confirmó quién operará la Vía Navegable Troncal. Prometen menores costos, más profundidad y nuevas inversiones.
La decisión representa uno de los movimientos más relevantes en materia logística y de comercio exterior impulsados por la administración de Javier Milei. El nuevo esquema contempla una gestión privada de la vía navegable, mientras que el Estado conservará las funciones de control y supervisión.
La formalización de la adjudicación llegó luego de completarse las evaluaciones técnicas y administrativas previstas en el proceso, que no registró objeciones por parte de las empresas participantes. De esta manera, la firma del contrato definitivo podría concretarse en las próximas semanas.
Una vía clave para la economía argentina
La Hidrovía Paraguay-Paraná constituye uno de los corredores estratégicos más importantes del país. A través de ella se moviliza la mayor parte de las exportaciones agroindustriales y una porción significativa de la producción proveniente del norte argentino y de países vecinos.
La nueva concesión contempla una serie de trabajos destinados a mejorar las condiciones de navegación y aumentar la eficiencia logística. Entre las obras previstas aparecen tareas de profundización, incorporación de nuevas tecnologías y sistemas orientados a reforzar la seguridad del tránsito fluvial.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que estas intervenciones permitirán que las embarcaciones puedan completar mayores cargas en los puertos argentinos, reduciendo costos operativos y fortaleciendo la competitividad del sistema exportador.
La expectativa oficial es que los cambios generen una disminución de los costos logísticos y contribuyan a ampliar la capacidad operativa de los puertos ubicados sobre la traza de la Vía Navegable Troncal.
Respaldo de provincias y sectores productivos
La definición del proceso contó con el acompañamiento de distintas entidades vinculadas al comercio exterior, la actividad industrial y el complejo portuario.
Entre quienes siguieron de cerca la licitación se encuentran representantes de la cadena agroexportadora, las bolsas de comercio y las cámaras portuarias, además de gobiernos provinciales con participación directa en la actividad de la Hidrovía, entre ellos Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
La provincia de Santa Fe ocupa un lugar central dentro del esquema, ya que concentra gran parte del sistema portuario exportador del país y posee uno de los complejos agroindustriales más importantes de Sudamérica.
Precisamente, las mejoras proyectadas buscan incrementar la eficiencia de una red logística considerada fundamental para las economías regionales y para la inserción internacional de la producción argentina.
El comienzo de una nueva etapa
Con la adjudicación ya definida, comenzará una nueva fase en la administración de la vía navegable. El Gobierno nacional considera que el esquema permitirá potenciar la inversión privada y modernizar una infraestructura clave para el desarrollo productivo.
La incorporación de tecnología aplicada a la navegación, junto con las obras de adecuación y profundización del canal, forman parte de un programa que apunta a mejorar la competitividad de los puertos y fortalecer la capacidad exportadora del país.
La Hidrovía representa uno de los principales activos logísticos de la Argentina. Por ella salen granos, aceites, harinas y numerosos productos industriales que abastecen a mercados de todo el mundo. La nueva concesión, que comenzará a ejecutarse una vez firmado el contrato, marcará el rumbo de esa infraestructura estratégica durante los próximos años.