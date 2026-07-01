“¿Qué debe incorporar la Carta Orgánica para garantizar los nuevos derechos consagrados en la Constitución Provincial?”. Este interrogante fue el disparador de un nuevo debate con aportes de académicos, en un encuentro organizado por el Concejo, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJyS) de la UNL y de la UCSF.
Nuevos derechos, desafíos abiertos: otro debate de cara a la futura Carta Orgánica de Santa Fe ciudad
Expertos en ciencias jurídicas dieron sus aportes en el marco del proceso de autonomía municipal, discusión en marcha en esta capital. Acceso a la salud y educación, a la tecnología y al patrimonio histórico, algunas claves.
Este tercer conversatorio se dio en el marco de las charlas-debate que se están llevando adelante en el marco del Programa “Autonomía SF”, de cara a la futura redacción de la Carta Magna de Santa Fe capital, de acuerdo a las potestades de autonomía municipal otorgadas por la histórica Constitución del ‘25.
En la Carta Magna provincial están consagrados los derechos básicos de todos los santafesinos, como la dignidad y la libertad; el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y la cultura; a la justicia, etcétera. Pero además, se reconocen otros derechos, quizás más “nuevos”, acordes a los tiempos que corren.
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Por ejemplo, aparece el derecho a la ciudad. Aquí, la Provincia “reconoce este derecho fundado en el uso pleno y equitativo, en su función social y ambiental, en los principios de participación ciudadana, gestión democrática, justicia espacial, equidad social e intergeneracional y respeto a la diversidad cultural”, dice la Constitución.
También, se reconoce que cualquier habitante tiene el derecho a “gozar de un ambiente sano, equilibrado y sostenible”; y el derecho a la movilidad y a sistemas de transporte integrados, accesibles, seguros y sostenibles; la integración socio-urbana; los sistemas de gestión integral de riesgos”, dice la Constitución Provincial.
Es decir que aparecen nuevos horizontes en materia de derechos humanos, más adecuados a las dinámicas actuales de una gran urbe como Santa Fe, que deberán ser pensados, abordados e incluidos en lo que será la futura redacción de la Carta Orgánica Municipal.
También, “los derechos previstos en esta Constitución son aplicables en entornos digitales. La Provincia impulsa el desarrollo y uso ético de las tecnologías de manera segura y orientados al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana”, dice la Carta Magna de la bota santafesina.
“Toda persona tiene derecho al acceso universal, equitativo, asequible, sin discriminación, continuo y de calidad a la tecnología, a la conectividad y a la infraestructura tecnológica”, añade luego. La eliminación de las brechas digitales es uno de los grandes desafíos.
Repensar el diseño institucional
La Dra. Claudia Levin, decana de la FCJS, valoró la oportunidad de “repensar el diseño institucional tanto del Ejecutivo como del Concejo en un nuevo conversatorio”, todo en el marco de la autonomía municipal y ante la redacción de la Carta Orgánica, previa conformación de la Convención Estatuyente
Pero ese repensar la norma “debe darse en función de la ciudadanía santafesina”, aclaró. “Estamos muy satisfechos con que se lleven a cabo en nuestra facultad estos ámbitos de debate y de intercambio de cara a la sociedad y a la ciencias jurídicas, que tiene mucho para aportar desde la mirada disciplinar”, enfatizó la decana.
La Dra. Mariela Uberti es docente, miembro del Instituto de Derecho Municipal y Derecho a la Ciudad (FCJS – UNL – CASF). En diálogo con la prensa, ponderó como una “oportunidad única” debatir qué derechos deberán estar incluidos en la futura Carta Orgánica.
“Vivimos en tiempos de grandes reformas, empezando por la Constitución Provincial. De cara a la autonomía municipal, afortunadamente se allanó el camino para que se puedan tratar ciertos temas (es estos conversatorios), que son muy importantes, como los derechos humanos frente a la futura Carta Orgánica”.
Luego recordó que la ciudad capital tiene antecedentes histórico-jurídicos muy importantes, “no sólo por la antigüedad en el concierto de las de las primeras ciudades del país, sino porque Santa Fe es la Cuna de la Constitución Nacional y de una de sus reformas más importantes”.
“Y fundamentalmente -prosiguió- porque en los años ‘30 del siglo XX, esta ciudad y la de Rosario fueron las primeras en dictar cartas orgánicas que tuvieron un corto periodo de duración, pero que terminaron siendo las más importantes de las que existieron en esa década del siglo pasado”, resaltó la académica.
Una identidad específica
-En la nueva Constitución Provincial aparecen derechos novedosos tales como el derecho a la ciudad, a vivir en un ambiente sano, al acceso equitativo a las tecnologías… ¿Esto deberá incluirse taxativamente en la futura Carta Orgánica?, consultó El Litoral a Uberti.
-No es necesario replicar todo lo que está ni en las Constituciones Nacional y Provincial en estos aspectos. Pero sí es importante que la carta refleje la identidad específica que representa a Santa Fe capital, distinta de otras ciudades porque tiene sus particularidades, como por ejemplo, la protección ambiental.
Somos una ciudad que está rodeada por agua, pero también que tiene un patrimonio arquitectónico, histórico, cultural que debe ser preservado. Eso la hace diferente quizás a otras ciudades.
Asimismo, aparece el principio de transparencia que está en la Constitución provincial y que las cartas orgánicas lo van a llevar adelante a través de diversos dispositivos, como por ejemplo la participación ciudadana y el diálogo interinstitucional. Esto sería relevante que quede plasmado en una potencial carta -enfatizó.
Compendio de ideas
“El conversatorio sirvió para hablar del derecho digital, de derecho ambiental, de la participación ciudadana, de la seguridad pública. Son aspectos claves. Y cada vecino que participa, que está presente, es de alguna manera protagonista de una ciudad que vamos a construir a futuro”, dijo el presidente del Concejo, Sergio Basile.
“Estamos colaborando con la redacción de la futura Carta Orgánica, teniendo en cuenta la necesidad de que el Concejo lleve adelante un trabajo que permita al menos llegar a final de año con un compendio de ideas y de normas, que sea de manera participativa y amplia, y que nos permita pensar la ciudad de 30 a 50 años”, subrayó.
Para la concejala Silvina Cian, quien impulsó el nuevo conversatorio, la redacción de la Carta Magna Municipal “regirá no sólo nuestros destinos, sino también de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Por eso estamos ante un momento histórico, y qué mejor que cada uno de los profesionales de la abogacía aporten lo mejor para este debate”.
Disertantes
Además, de la Dra. Mariela Uberti, participaron de la disertación el Dr. Esteban Gaggiamo (Máster en Derecho Administrativo, docente de FCJS – UNL); el Dr. Juan Bautista Milia (docente de Derecho Público, Provincial y Municipal (FDCP – UCSF).
También el Dr. Mario Barbotti, docente de Teoría del Estado y de Derecho Constitucional (FDCP – UCSF), y la Dra. María Candelaria Gianoli, miembro del instituto de derecho ambiental, del Colegio de Profesionales de la Abogacía. Moderó el Dr. Gerónimo Peñalva.