Tercer conversatorio

Nuevos derechos, desafíos abiertos: otro debate de cara a la futura Carta Orgánica de Santa Fe ciudad

Expertos en ciencias jurídicas dieron sus aportes en el marco del proceso de autonomía municipal, discusión en marcha en esta capital. Acceso a la salud y educación, a la tecnología y al patrimonio histórico, algunas claves.