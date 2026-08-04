Mientras la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe avanza en la fase final del proyecto de restauración integral de la Plaza San Martín, uno de los “pulmones” verdes con mayor valor histórico y patrimonial de esta capital, un grupo de vecinos presentó un cuanto menos novedoso proyecto donde proponen crear en la plaza un “Área de Protección del Paisaje Urbano”.
Vecinos y expertos piden "custodiar" el paisaje urbano y patrimonial de la Plaza San Martín
El municipio lleva adelante el proceso para elaborar el proyecto de restauración integral del espacio. En paralelo, proponen crear un Área de Protección del Paisaje Urbano de la emblemática plaza. En qué consiste la iniciativa.
El proyecto fue ingresado días atrás en el sistema de información de expedientes municipal, tiene una veintena de carillas y está exhaustivamente documentado, con citas de publicaciones académicas y periodísticas sobre la historia de ese espacio público, e incluso una suerte de “inventario” de sus elementos patrimoniales más salientes.
Justamente, lo que se propone con esta área de “custodia” del paisaje urbano y de la plaza, en el marco del proceso participativo de restauración antes aludido, es garantizar el cuidado de los elementos visuales, patrimoniales y simbólicos más trascendentes del lugar.
En concreto, un Área de Protección del Paisaje Urbano sería una zona de la plaza destinada a conservar sus elementos históricos, culturales y arquitectónicos, poniendo especial atención a la identidad visual y a los inmuebles antiguos circundantes para que no se “contaminen” con las dinámicas vertiginosas de la modernidad urbana.
Cabe recordar que a la plaza -ubicada entre calles 1° Junta, Tucumán, 9 de Julio y 1° de Mayo- la rodean el edificio del Ministerio de Seguridad provincial, la sede de los Bomberos Zapadores, la escuela Sarmiento, la sede de la Masonería y el Patio Catedral.
“Dada la urgencia por las inminentes y abruptas transformaciones que están teniendo lugar en el área de influencia de la Plaza San Martín, vecinos y vecinas solicitamos que se estudie y se determine el área de valor patrimonial en base a los valores simbólicos y socio culturales predominantes”, argumentan los vecinos.
También, debe tenerse en cuenta “la vulnerabilidad del sitio, para lograr luego la definición de políticas de preservación o consolidación para su conservación”, aducen.
Palabra experta
En diálogo con El Litoral, el Prof. Alejandro Damianovich -miembro de la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe y académico de la Academia Nacional de Historia, quien a su vez asesoró en la propuesta- explicó los alcances de esta iniciativa.
“Un área de protección del paisaje urbano patrimonial está dirigida a realizar las menores modificaciones posibles en lo que es hoy la Plaza San Martín, respetando sus elementos centrales (como el Monumento al Gral. San Martín); también, considerar el entorno inmediato, que se ha visto modificado notoriamente”, dijo.
El profesor universitario citó sobre este último punto la construcción de edificios tipo torre. “Además, ya en su momento la escuela Sarmiento (que antes fue el Consejo General de Educación de fines del siglo XIX, demolido), rompió visualmente con lo que era un entorno clásico de la plaza, con el edificio de la Jefatura y la Catedral”, enumeró.
“Y del otro lado está la sede de Bomberos -prosiguió Damianovich-. Con todo, hay una serie de piezas escultóricas muy relevantes. Todo esto hace que la plaza sea un entorno paisajístico patrimonial que es lo que pretende custodiar con esta iniciativa”, explicó, al tiempo que consideró que el municipio hizo una consulta participativa amplia.
Además del historiador, trabajaron en el proyecto la Museóloga y Gestora Patrimonial Natalia Guadalupe Guzmán; integrantes de la Asociación Amigos de Plaza San Martín, vecinos y vecinas de la ciudad.
El contexto
Como informó El Litoral, el municipio desarrolló un proceso participativo que incluyó encuestas puerta a puerta, reuniones con instituciones, una Asamblea Ciudadana, talleres estudiantiles y un foro abierto. “La premisa: construir el proyecto de manera colectiva antes de definir las nuevas obras” de la plaza, explicaba una crónica de este diario.
En resumen, dentro de las obras proyectadas -que surgieron de las conclusiones de dicho proceso participativo- se incluyen la renovación de las veredas internas; la incorporación de jardines de lluvia y de más vegetación para mejorar el drenaje y reducir los anegamientos.
También, “la ampliación del área de juegos infantiles con pisos de goma; la instalación de nuevo mobiliario de madera, mesas, sillas y un espacio destinado a mascotas; además del recambio y mejora integral de la iluminación”, decía el artículo.
“En cuanto a los pedidos concretos surgidos durante los encuentros, muchos coincidieron en preservar la identidad histórica del lugar”, añadía luego.
Algunos elementos claves
Si bien la plaza se constituye en torno al Monumento del Gral. San Martín, debe tenerse en cuenta que “este objeto por sí solo pierde valor y sentido si se lo descontextualiza del área que lo abarca. Por lo tanto, es de gran importancia preservar el carácter de área que la hace extensiva”, subraya el proyecto en sus fundamentos.
El pedestal del monumento es de granito de la Cordillera de los Andes; los relieves de sus cuatro caras son “motivos artísticos insuperables”; el busto de la República burilado en la piedra con el laurel y el olivo, símbolos de la gloria y la paz; más la la efigie de Minerva empuñando una lanza.
También, “el escudo argentino grabado en la piedra, bajo el cual despliega las alas el legendario cóndor de bronce; y la severa placa del Ejército, fundida con los materiales de un cañón de las guerras de la Independencia”, se describe.
Por otro lado, debe mencionarse la obra del escultor Luis Falcini (1889-1973), "Laura", fundida en aleación de base de cobre sobre una base tronco-piramidal de material revocado y pintado de blanco; y el carro de bomberos, acompañado del "Monumento al Bombero", de autor anónimo, realizada en cemento.
Dichas obras escultóricas fueron restauradas en 2009 por Eduardo Gómez, restaurador del Museo Municipal de Artes Visuales "Sor Josefa Díaz y Clucellas".
Por otro lado, aparece lo que se conoce popularmente como "anfiteatro". “Su correcta denominación es “Caja armónica o Retreta”, que era el sitio donde se ubicaba la orquesta o banda militar.
En la década de los años ‘60 se realizaron obras de remodelación “para llegar a la plaza que tenemos hoy, con una caja armónica más simple, que se continúa utilizando para eventos culturales”, agregan los fundamentos.
Normativa
La propuesta de creación del “Área de Protección del Paisaje Urbano de la Plaza San Martín” y su incorporación al catálogo de bienes patrimoniales (Ordenanza Nº 12.784) de Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico de la ciudad de Santa Fe, se realiza en el marco del Art. 40 de dicha normativa, dice el proyecto.
Ese artículo establece que "la propuesta de creación de un Área de Protección del Paisaje Urbano puede ser iniciada por el Ejecutivo, por la Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico, por el Concejo o por un grupo de vecinos u organizaciones que tengan un interés legítimo”.
Asimismo, la iniciativa “será evaluada por la autoridad de aplicación, a través de sus oficinas competentes. Para ello, se deberá realizar un estudio integral del área, pudiendo incluir los informes de las áreas técnicas que considere necesarias, como así también dictámenes expertos”.
El estudio integral deberá ser presentado ante la Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico, la cual deberá emitir su dictamen. “Posteriormente a la intervención de la Comisión, la propuesta será presentada a la comunidad que habita en el área delimitada, mediante mecanismo de participación ciudadana convocada al efecto”.
Las opiniones u objeciones de los participantes no serán vinculantes. “Cumplimentado lo previsto, la propuesta será remitida al Concejo para su tratamiento, junto con el estudio de significado, el dictamen de la comisión de patrimonio urbano arquitectónico y un resumen ejecutivo de la instancia participativa realizada”, añade el artículo.