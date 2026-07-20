La histórica fuente ubicada junto al Palomar de la Plaza Colón volvió a lucir en todo su esplendor. La Municipalidad de Santa Fe confirmó este lunes que concluyeron las obras de restauración del emblemático espejo de agua, una intervención que finalmente respetó las características patrimoniales originales del conjunto, luego de la controversia que meses atrás había generado el proyecto de modificarla por completo.
La histórica fuente de Plaza Colón fue restaurada y preservada tras la polémica por su posible demolición
Las obras culminaron y el resto de la plaza tiene un avance del 90 por ciento. “Se hizo una puesta en valor con mucha seriedad, junto a la Comisión de Patrimonio”, dijo Eduardo Rudi, desde la Municipalidad. Un reclamo ciudadano frenó un proyecto que pretendía derribar sus muros.
Los trabajos fueron ejecutados por la constructora Doña Sofía —que a su vez construye un edificio en torre frente al paseo, sobre calle Rivadavia— mediante un Convenio Urbanístico, herramienta prevista en el Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU) y validada por el Concejo Municipal, que permite recuperar plusvalía urbana. Dichas obras constituyen uno de los últimos pasos de la puesta en valor integral del tradicional paseo ubicado frente al Puerto de Santa Fe.
"La fuente fue totalmente restaurada", aseguró este lunes el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, durante una rueda de prensa. En el mismo sentido, precisó que las obras generales de la plaza "tienen más del 90 por ciento de avance".
El funcionario destacó además el trabajo realizado junto a los organismos especializados en patrimonio. "Se hizo una puesta en valor con mucha seriedad, trabajando con el equipo de Patrimonio municipal y la Comisión", afirmó. Y agregó que "es un espacio que necesitaba una reconversión respetando el patrimonio".
La decisión marca un cambio respecto del proyecto inicial, que contemplaba reemplazar la tradicional fuente rectangular por un espejo de agua a nivel del suelo. Aquella iniciativa fue objetada por especialistas y vecinos, y finalmente la Comisión Municipal de Patrimonio intervino para frenar la demolición de los muros de contención de la fuente, habilitando una alternativa basada en su restauración y conservación.
Una discusión que movilizó a la ciudad
La recuperación de la fuente pone punto final a uno de los debates patrimoniales más importantes de los últimos años en Santa Fe.
Cuando comenzaron las obras de remodelación de Plaza Colón, el proyecto proponía retirar la fuente histórica para construir un espejo de agua integrado al solado, con chorros ornamentales y la posibilidad de exhibir el relieve de la provincia de Santa Fe, conocido popularmente como "la bota", que permanece debajo de la estructura actual.
La propuesta perseguía objetivos de accesibilidad y renovación del espacio público. Sin embargo, la iniciativa despertó un inmediato rechazo entre historiadores, arquitectos, urbanistas y numerosos vecinos, que consideraban a la fuente un elemento inseparable de la identidad del paseo.
Referentes del patrimonio local como Teresita Cataudella, Alicia Talsky, Luis María Calvo, Pascualina Di Biasio, Rosalía Aimini, Paula Busso y Zunilda Allassia impulsaron una campaña de recolección de firmas para evitar su demolición y encabezaron asambleas populares junto a la fuente. También se expresó públicamente el historiador Alejandro Damianovich, quien definió a la fuente como un verdadero patrimonio urbano y una referencia visual inseparable del histórico Palomar.
Los especialistas sostenían que el camino adecuado era restaurar la estructura existente, renovar su sistema hidráulico, mejorar la iluminación y garantizar su mantenimiento, sin modificar una obra que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de santafesinos.
Finalmente, la Comisión Municipal de Patrimonio intervino en el expediente y frenó la demolición prevista de los muros de contención, decisión que terminó modificando el rumbo de la obra y permitió preservar la fuente histórica.
Una postal de varias generaciones
La historia de Plaza Colón está estrechamente ligada al crecimiento de Santa Fe y de su frente portuario.
Sus orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XIX, durante el gobierno de Estanislao López, cuando comenzó a delinearse un paseo cercano al antiguo embarcadero de la ciudad. Primero fue conocido como Alameda y luego como Paseo de las Ondinas. Con el desarrollo de la actividad portuaria también recibió los nombres de Paseo del Puerto y Plazoleta del Puerto.
En 1888 pasó a llamarse Paseo Garay y, finalmente, en 1900 adoptó el nombre de Paseo Colón, antecedente directo de la actual plaza.
La inauguración del Puerto de Santa Fe, en 1911, impulsó una profunda transformación urbana del sector. El paseo incorporó nuevos espacios verdes, senderos y un anfiteatro natural donde se realizaban actos públicos y reuniones políticas.
La configuración que conserva hasta hoy comenzó a definirse hacia 1937, durante la intendencia de Francisco Bobbio. El proyecto, elaborado por los arquitectos Van Lacke y Galli, organizó el espacio alrededor del emblemático Palomar, convertido desde entonces en el corazón simbólico de la plaza.
Pocos años después, entre 1940 y 1941, se construyó la fuente rectangular que terminaría transformándose en una de las imágenes más reconocibles del lugar.
Mucho más que una fuente
Durante décadas, el sonido del agua acompañó tardes de juegos, paseos familiares y encuentros de vecinos. Miles de santafesinos conservan fotografías tomadas frente a la fuente y al Palomar, muchas de ellas realizadas por el recordado fotógrafo Antonio Mitri, convirtiendo ese rincón en una de las postales clásicas de la ciudad.
Con el paso de los años aparecieron filtraciones, fallas hidráulicas y problemas estructurales que deterioraron la obra y reavivaron el debate sobre cómo intervenir un espacio con tanto valor histórico y afectivo.
La discusión recordó, además, otra fuerte controversia patrimonial vivida una década atrás durante la remodelación del cercano Parque Alberdi, cuando también surgieron cuestionamientos por las modificaciones introducidas en un espacio verde tradicional de Santa Fe.
Finalmente, la restauración hoy concluida representa una solución intermedia entre la necesidad de renovar el paseo y el reclamo de preservar uno de sus elementos más representativos.
Mientras la Municipalidad avanza hacia la finalización de la remodelación integral de Plaza Colón, la histórica fuente vuelve a ocupar el lugar que tuvo durante más de ocho décadas: el de una de las postales más queridas del patrimonio urbano santafesino.
Además, el debate público abierto respecto de la restauración de la fuente, sumado el antecedente de la tensión por la restauración del parque Alberdi, hizo que la actual gestión municipal abra el diálogo con la comunidad para futuras obras. Esto es lo que ocurre hoy con el proyecto de restauración de la Plaza San Martín, en el que se inició un proyecto participativo con la ciudadanía para escuchar todas las voces y tomar las mejores decisiones.