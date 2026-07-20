Patrimonial

La histórica fuente de Plaza Colón fue restaurada y preservada tras la polémica por su posible demolición

Las obras culminaron y el resto de la plaza tiene un avance del 90 por ciento. “Se hizo una puesta en valor con mucha seriedad, junto a la Comisión de Patrimonio”, dijo Eduardo Rudi, desde la Municipalidad. Un reclamo ciudadano frenó un proyecto que pretendía derribar sus muros.