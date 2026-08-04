Pronóstico

Martes con neblina, lloviznas y una máxima de 19°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con bancos de neblina, alta humedad y una temperatura de 15,7°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lloviznas durante la tarde y un leve ascenso de la temperatura antes del ingreso de aire más frío hacia el final de la semana.