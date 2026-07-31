Nicolás Cichero, el hombre de 37 años acusado de agredir a jubilados en un geriátrico de la ciudad balnearia de Mar del Plata, fue detenido por segunda vez este viernes por el delito de "lesiones graves agravadas por violencia de género".
Arrestaron por segunda vez al agresor del geriátrico en Mar del Plata
Nicolás Cichero, de 37 años, fue citado por el fiscal Carlos Russo para que preste declaración indagatoria este sábado.
Fuentes policiales informaron que el fiscal Carlos Russo, de la UFI N.º 7, dispuso el arresto tras analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, mientras que citó al cuidador para que preste declaración indagatoria este sábado.
Efectivos de la DDI Mar del Plata realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Juan Néstor Guerra al 800 y secuestraron su celular para someterlo a un análisis.
Según constataron las autoridades, la vivienda pertenece a una amiga de Cichero, quien se encontraba allí desde el miércoles debido a que en la casa de su madre se registraron "escraches", al tiempo que fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.
De acuerdo con la presentación, en uno de los episodios el trabajador le propinó un golpe con una cuchara a una de las residentes. Sobre este ataque, fuentes periodísticas locales informaron a este medio que el examen médico constató que la mujer sufrió la rotura de sus piezas dentarias.
Entre las expresiones que habrían quedado registradas se encuentran frases como: "¿Por qué no te morís?", "Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza" y "Déjanos de molestar. Morite de una vez por todas".
Tras advertir la situación, las autoridades del hogar resolvieron despedirlo y entregar el material audiovisual para la investigación.
Además, le envió un mensaje intimidatorio a una empleada del geriátrico en el que la iba a golpear si confesaba los hechos.
El caso fue caratulado como "lesiones graves agravadas por ser cometidas contra una mujer, coacción y amenazas, en concurso real".