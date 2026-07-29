“Morite” y “te rompo la cabeza”

Acusan a un cuidador de maltratar a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata

Tras advertir la situación, las autoridades del hogar resolvieron despedirlo y entregaron un video para la investigación, que continúa para determinar las responsabilidades del acusado y establecer si existieron otros episodios de maltrato dentro del establecimiento.