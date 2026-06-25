En el marco de la última sesión ordinaria antes del receso legislativo, la concejala Violeta Quiroz realizó un balance del trabajo desarrollado durante el primer semestre del año y expuso en el recinto una pila de proyectos legislativos como símbolo de los reclamos y necesidades que diariamente plantean los vecinos de la ciudad.
Violeta Quiroz presentó su balance y cuestionó la falta de respuestas del Municipio
Al cierre del primer período de sesiones, la edila justicialista advirtió por la acumulación de proyectos barriales sin ejecución. Además, criticó el reciente incremento dispuesto sobre las tasas locales.
Durante su intervención, Quiroz recordó que desde el inicio de su mandato presentó 716 proyectos legislativos, de los cuales 245 fueron ingresados solamente durante 2026. Además, en la sesión de este jueves incorporó otros 19 proyectos vinculados a distintas problemáticas de los barrios santafesinos.
“Detrás de cada expediente hay un vecino esperando una respuesta. Hay una calle rota, una zanja tapada, una luminaria que no funciona o una familia que necesita que alguien escuche su problema”, expresó.
La concejala destacó que gran parte de las iniciativas surgieron del trabajo territorial realizado a través de las más de 50 Oficinas Móviles desarrolladas en distintos puntos de la ciudad, una herramienta que permite transformar reclamos vecinales en propuestas concretas dentro del Concejo Municipal.
Sin embargo, también manifestó preocupación por la cantidad de expedientes que continúan sin resolución. Según detalló, actualmente existen 85 proyectos que siguen esperando tratamiento en distintas comisiones del Concejo, algunos desde hace más de 40 días.
A su vez, señaló que numerosos proyectos ya aprobados por el cuerpo legislativo permanecen sin respuesta en distintas áreas municipales. Entre ellos, mencionó 18 expedientes en la Dirección de Arbolado Urbano, 11 en la Dirección de Mantenimiento Vial, 10 en Electromecánica y 19 en la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias, vinculados principalmente a pedidos de limpieza de zanjas, cunetas y desagües.
No obstante, Quiroz aclaró que sus cuestionamientos no apuntan a la totalidad de los trabajadores y funcionarios municipales. “Hay funcionarios y trabajadores que hacen su tarea, que responden los expedientes y que ponen voluntad para resolver los problemas de los vecinos. Sería injusto no reconocerlo. Pero cuando los reclamos se repiten en todos los barrios y los proyectos se acumulan esperando respuestas, el problema deja de ser individual y pasa a ser de una gestión. Los vecinos no necesitan explicaciones, necesitan soluciones”, sostuvo.
En ese sentido, Quiroz también cuestionó el reciente aumento del 14,29% dispuesto por el Ejecutivo Municipal sobre tasas, derechos, multas y tributos calculados mediante el Módulo Tributario.
“La respuesta del Municipio parece ser siempre la misma: aumentar. Aumentó el boleto de colectivo, aumentan las tasas, aumentan las multas. Pero los vecinos siguen esperando que se resuelvan los problemas básicos de la ciudad”, afirmó.
Finalmente, la concejala remarcó que el rol de los representantes locales debe estar vinculado a la búsqueda permanente de soluciones concretas para los santafesinos.
“Nosotros entendemos que la política no consiste en administrar expedientes. Consiste en resolver problemas. Y mientras exista un vecino esperando una respuesta, vamos a seguir insistiendo para que esa respuesta llegue”, concluyó.