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Impulsan la creación del Programa Municipal de Paradas Seguras y Refugios Inteligentes

El proyecto busca mejorar la seguridadEl proyecto busca mejorar la seguridad
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La concejala Violeta Quiroz atenderá a la prensa hoy, a las 12h aproximadamente, para brindar detalles sobre el proyecto que impulsa la creación del Programa Municipal de Paradas Seguras y Refugios Inteligentes.

La iniciativa propone incorporar iluminación LED, cámaras de videovigilancia, botones antipánico y accesibilidad en las paradas de colectivos de la ciudad, mediante un esquema de financiamiento conjunto por parte de empresas privadas.

El proyecto busca mejorar la seguridad, la infraestructura y las condiciones en las que los santafesinos esperan diariamente el transporte público en distintos barrios de la ciudad.

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Violeta Quiroz
Santa Fe Ciudad

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