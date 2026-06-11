La concejala Violeta Quiroz atenderá a la prensa hoy, a las 12h aproximadamente, para brindar detalles sobre el proyecto que impulsa la creación del Programa Municipal de Paradas Seguras y Refugios Inteligentes.
Proyecto
Impulsan la creación del Programa Municipal de Paradas Seguras y Refugios Inteligentes
El proyecto busca mejorar la seguridad
La iniciativa propone incorporar iluminación LED, cámaras de videovigilancia, botones antipánico y accesibilidad en las paradas de colectivos de la ciudad, mediante un esquema de financiamiento conjunto por parte de empresas privadas.
El proyecto busca mejorar la seguridad, la infraestructura y las condiciones en las que los santafesinos esperan diariamente el transporte público en distintos barrios de la ciudad.
#TEMAS: