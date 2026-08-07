En una sesión cruzada por posicionamientos políticos sobre temas nacionales, el Concejo de Santa Fe sancionó al menos 15 normas (resoluciones y pedidos de informes) sobre tres temas que sí afectan de forma directa a los ciudadanos de esta capital: la basura a cielo abierto y los sistemas de drenajes pluviales.
"Batería" de pedidos desde el Concejo para sanear microbasurales, desagües y cunetas en Santa Fe
Fueron unas 15 resoluciones sancionadas. El Legislativo le solicitó al municipio que proceda a sanear basurales detectados en distintos puntos del ejido urbano. También, que desmalece cunetas y desobstruya desagües pluviales.
Esa cantidad de normativas sancionadas constituye un número significativo para una sola sesión. En contexto, la amenaza de “El Niño” viene activando también en el Legislativo de calle Salta 2943 las solicitudes para la atención de estas cuestiones que, directa e indirectamente, tocan a las políticas de gestión de riesgo hídrico.
Es que un montículo de basura a cielo abierto, cercano a la boca de un desagüe pluvial -por ejemplo-, puede generar el bloqueo en un tramo de éste y, consecuentemente, problemas ante una lluvia intensa o vientos intensos. Con todo, el saneamiento de la infraestructura urbana se vuelve una cuestión muy necesaria.
Microbasurales
Se sancionaron siete resoluciones donde se le solicitó al municipio capitalino -a cargo del intendente Juan Pablo Poletti-, que proceda a la erradicación y saneamiento integral de microbasurales detectados a lo largo y a lo ancho de todo el ejido urbano de Santa Fe capital.
El primero está ubicado en la intersección de las calles Pje. Sara Faisal y Monseñor Zazpe; y el segundo, en calle Juan Larrea y Diagonal Aguado. En los anexos de las resoluciones se adjuntan fotos de los montículos de basura a cielo abierto: algunas están añadidas en este artículo.
En general, estos pedidos se realizan por numerosos reclamos y pedidos de los vecinos “que se encuentran con el problema de acumulación de basura, lo que significa un potencial peligro contaminante”, aduce uno de los pedidos sancionados en sus fundamentos.
Tales situaciones “generan un impacto negativo en las condiciones de salubridad, higiene y seguridad ambiental del sector, favoreciendo la proliferación de insectos, roedores y focos infecciosos, además de ocasionar contaminación visual y malos olores que afectan la calidad de vida de los vecinos”, agrega.
Asimismo, se solicitó al Ejecutivo que erradique un microbasural ubicado en la intersección de las calles J. D. de Salís y Padre Malaver; en las calles Cjón. Aguirre y Larguía; en 4 de Enero a la altura del 5800, en la intersección con Pje. F. M. Esquiu Bis; en Gaboto y Bolivia, y en la intersección de las calles Gaboto y Ecuador.
“Es deber del Estado Municipal garantizar condiciones adecuadas de limpieza urbana, preservación ambiental y mantenimiento de los espacios públicos, promoviendo acciones preventivas y correctivas tendientes a evitar la formación de basurales clandestinos”, dice una de las resoluciones.
La erradicación de microbasurales “constituye una medida necesaria para proteger la salud pública, preservar el ambiente y contribuir al ordenamiento y recuperación de los espacios urbanos”, agrega luego.
Desagües pluviales
Fueron cuatro las resoluciones que el Concejo aprobó en los que se pidió al Ejecutivo realizar los estudios de factibilidad técnica y económica para desobstruir y reparar los desagües pluviales ubicados en calle La Rioja, entre R. Sáenz Peña y J. D. de Solís.
En los fundamentos de la iniciativa (de la concejala Violeta Quiroz), los vecinos “habrían advertido una pérdida o filtración subterránea de agua que estaría socavando el terreno y provocando un progresivo deterioro de las veredas, las cuales presentan roturas y deformaciones que representan un riesgo para peatones y frentistas”.
Otra de las resoluciones solicitó al municipio estudios de factibilidad para ejecutar trabajos de desobstrucción de desagües pluviales en calle Larguía, entre Av. Gorriti y Cjón. Aguirre.
Las mismas tareas fueron requeridas en el sector urbano comprendido por las calles Gral. Quiroga, Pbro. Genaro Silva, l. Crespo y Av. Blas Parera. Y se pidieron informes sobre el estado del proyecto “urbanización Barrio Jesuitas”, donde también se incluyó la temática de los desagües pluviales.
Cunetas
Finalmente, se solicitó al Ejecutivo que proceda a realizar tareas para limpiar y desmalezar la cuneta paralela a calle Gdor. Menchaca, en el tramo comprendido entre calle Pavón hasta Estado de Israel. Mismas tareas para las cunetas a cielo abierto en Avenida Aristóbulo del Valle, entre calle Gral. Quiroga hasta A. Storni.
Como se sabe, este sector es conocido como el “zanjón de la muerte”, y huelga recordar que el municipio está renovando los puentes de paso peatonales.
“Este canal es una infraestructura hídrica estratégica para el sistema de drenaje del norte de la ciudad de Santa Fe. A través de él se evacúan los excedentes de agua de lluvia provenientes de numerosos barrios, lo que permite su conducción hacia los reservorios y sistemas de bombeo vinculados al río Salado”, dicen los fundamentos.
Por todo ello, el correcto funcionamiento del canal “resulta indispensable para reducir el riesgo de anegamientos e inundaciones durante los episodios de precipitaciones intensas. La presencia de residuos y malezas en el zanjón reduce la capacidad de escurrimiento, dificultando la rápida evacuación de los excedentes pluviales”, añade.