Ciudad de Santa Fe

El edificio del Correo, caído en la desgracia de ser una "ruina urbana" y refugio de indigentes

El abandono de esta gema arquitectónica es total: vidrios rotos, revoques caídos, basura y sectores comidos por la humedad, con riesgo de desprendimientos. Personas en situación de calle se guarecen allí, y hacen sus necesidades.