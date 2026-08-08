Más de $2.000 millones de inversión

Suardi: entregaron 24 viviendas y habilitaron obras de infraestructura en el departamento San Cristóbal

Las viviendas fueron construidas en Suardi y demandaron una inversión superior a $2.000 millones. También se habilitaron obras viales, urbanas y de infraestructura en Colonia Bossi y Dos Rosas y La Legua.