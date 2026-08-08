Veinticuatro familias de Suardi recibieron las viviendas construidas en un sector de la ciudad ubicado entre las calles San Martín, Santiago Gilli, Mario Locatelli y Pasaje Público. Las unidades, que se encontraban pendientes de finalización, demandaron una inversión superior a los $2.000 millones.
Suardi: entregaron 24 viviendas y habilitaron obras de infraestructura en el departamento San Cristóbal
Las viviendas fueron construidas en Suardi y demandaron una inversión superior a $2.000 millones. También se habilitaron obras viales, urbanas y de infraestructura en Colonia Bossi y Dos Rosas y La Legua.
La entrega se realizó este viernes en el marco de una recorrida por distintas localidades del departamento San Cristóbal, durante la cual también quedaron habilitadas obras de infraestructura en Colonia Bossi y se recorrieron trabajos ejecutados en Dos Rosas y La Legua.
Las viviendas corresponden a un prototipo compacto de dos dormitorios y cuentan con calefones solares. El proyecto habitacional incluye además las obras de infraestructura necesarias para el funcionamiento del barrio, como red eléctrica de baja tensión y alumbrado público, red vial, desagües pluviales, cordón cuneta, veredas peatonales y rampas.
El intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, destacó la importancia de la finalización del proyecto para las familias beneficiarias y señaló que la entrega permite brindar una solución habitacional a vecinos que aguardaban desde hacía tiempo la conclusión de las unidades.
Obras viales y urbanas en Colonia Bossi
Durante la misma jornada se habilitaron distintas obras en Colonia Bossi, entre ellas el nuevo Centro Cultural local, la pavimentación e iluminación del bulevar Roque Sáenz Peña, la construcción de cordón cuneta en calle 25 de Mayo y la iluminación de los accesos este, norte y sur.
También se incorporaron 2.000 metros de ripio sobre la ruta Provincial 63-s y se ejecutaron veredas en las calles Avellaneda, Iturraspe y Héctor Costamagna.
En materia de infraestructura vial, se firmaron dos convenios para realizar trabajos de mejoramiento y mantenimiento de caminos.
El primero contempla una inversión superior a los $130 millones para la colocación de 2.000 metros de ripio sobre la ruta Provincial 63-s. El segundo, por más de $79 millones, está destinado a la reposición de ripio en la ruta Provincial 69-s, en el tramo comprendido entre Colonia Bossi y Palacios.
El presidente comunal de Colonia Bossi, Gustavo Capella, destacó la concreción de las obras y el avance de distintos proyectos de infraestructura para la localidad.
Mejoras en Dos Rosas y La Legua
La recorrida continuó en Colonia Dos Rosas y La Legua, donde se supervisaron trabajos de ripiado, cordón cuneta y construcción de veredas, además de las instalaciones del centro de salud local.
La presidenta comunal, Carina Frank, destacó las obras ejecutadas y el impacto que tienen en una localidad que registró un crecimiento de su población en los últimos años.
Entre las herramientas utilizadas para financiar las intervenciones se encuentran programas destinados al mejoramiento de caminos y obras de infraestructura local.
Las distintas intervenciones realizadas en las localidades del departamento San Cristóbal apuntan a mejorar la infraestructura urbana y rural, facilitar la circulación y acompañar el crecimiento de las comunidades.