El Senado de Santa Fe aprobó un proyecto impulsado por el senador Alcides Calvo que solicita al Gobierno provincial realizar gestiones ante las autoridades nacionales para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros de larga distancia que une Buenos Aires con Tucumán, con paradas en Rafaela y Sunchales.
Rafaela y Sunchales buscan recuperar las paradas del tren de pasajeros a Buenos Aires y Tucumán
El Senado santafesino aprobó un pedido para gestionar ante Nación el restablecimiento del servicio ferroviario de larga distancia. La conexión está interrumpida desde septiembre de 2025.
La iniciativa busca recuperar una conexión que permanece interrumpida desde septiembre de 2025 y que constituye una alternativa de transporte para vecinos de distintas localidades del centro-oeste santafesino.
Además del pedido para restablecer el servicio, el proyecto solicita información oficial sobre las razones de la suspensión, el estado actual de la infraestructura ferroviaria y los trabajos que serían necesarios para recuperar la circulación de las formaciones.
También plantea la necesidad de conocer los plazos previstos para una eventual reanudación y contar con un diagnóstico técnico que permita determinar las condiciones de seguridad necesarias para el transporte de pasajeros.
Un pedido vinculado a la conectividad regional
La recuperación de las paradas en Rafaela y Sunchales es una demanda que también fue planteada por la Asociación de Ferromodelistas y Amigos del Ferrocarril de Rafaela (AFAFR), cuyos integrantes vienen trabajando para promover el regreso del transporte ferroviario de pasajeros en la región.
El servicio Buenos Aires-Tucumán constituye una conexión de larga distancia que atraviesa distintas localidades y permite vincular a la provincia de Santa Fe con otros centros urbanos del país.
En ese sentido, Calvo sostuvo que recuperar las paradas ferroviarias permitiría ampliar las alternativas de movilidad para habitantes de Rafaela, Sunchales y otras localidades del departamento Castellanos.
“Recuperar el tren significa recuperar una herramienta de conectividad e integración para los vecinos de Rafaela, Sunchales y todo el departamento Castellanos. No hablamos solamente de una parada ferroviaria, sino de una conexión que vincula a nuestra región con otros centros urbanos y provincias del país”, señaló el senador.
Infraestructura y condiciones para el regreso
El proyecto aprobado por la Cámara alta también pone el foco en el estado de las vías y en las obras que eventualmente deberían ejecutarse para recuperar el servicio.
En ese sentido, el pedido busca contar con información precisa sobre el estado de la infraestructura, las intervenciones necesarias y los plazos estimados, con el objetivo de garantizar que una eventual reanudación se realice bajo las condiciones de seguridad requeridas para el transporte ferroviario de pasajeros.
La iniciativa también destaca la importancia que este medio de transporte puede tener para distintos sectores de la población, entre ellos estudiantes, trabajadores, jubilados y familias que necesitan trasladarse entre localidades y ciudades de diferentes provincias.
“Necesitamos que Rafaela y Sunchales vuelvan a estar conectadas por tren con Buenos Aires y Tucumán. Es una herramienta que aporta integración territorial, facilita la movilidad y fortalece el desarrollo de toda la región”, concluyó Calvo.