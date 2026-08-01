En Angélica

Calvo: "Cada edición de este festival demuestra el compromiso de la comunidad"

Se realizo una peña folclórica que reunió a más de 220 personas en una noche de música y tradición, de la cual participó Alcides Calvo junto al Presidente Comunal local y entregó el Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Senadores.