Con una importante convocatoria de vecinos y visitantes de la región, la localidad de Angélica fue escenario de una nueva edición de la peña folclórica organizada en el marco del 76° aniversario del Boching Club Atlético General San Martín y como anticipo de la 46° edición del Festival de Coplas, Jinetes y Potros.
Calvo: "Cada edición de este festival demuestra el compromiso de la comunidad"
Se realizo una peña folclórica que reunió a más de 220 personas en una noche de música y tradición, de la cual participó Alcides Calvo junto al Presidente Comunal local y entregó el Proyecto de Ley presentado en la Cámara de Senadores.
La tradicional propuesta se desarrolló en el salón del Boching Club, donde más de 220 personas compartieron una velada dedicada a la música, el folclore y las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la comunidad.
Del encuentro participaron el presidente comunal, Marcos Andrés, el senador provincial Alcides Calvo, integrantes de la comisión directiva de la institución, socios y vecinos.
Una celebración que mantiene vivas las tradiciones
La peña volvió a consolidarse como uno de los encuentros culturales más representativos de la localidad, reuniendo a familias y público de distintas localidades de la región en torno a la música y las costumbres tradicionales.
La actividad forma parte de las celebraciones por el aniversario del Boching Club y sirve como antesala del Festival de Coplas, Jinetes y Potros, cuya 46ª edición se desarrollará en octubre de 2026 y constituye uno de los eventos más convocantes del calendario cultural de Angélica.
Impulsan el reconocimiento como Fiesta Provincial
Durante la velada, el senador Alcides Calvo entregó a los organizadores una copia del proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores de Santa Fe que propone declarar al Festival de Coplas, Jinetes y Potros como Fiesta Provincial.
La iniciativa busca reconocer la trayectoria del evento y destacar su aporte a la preservación de las tradiciones, la cultura popular y el desarrollo turístico y social de la región.
Al referirse al proyecto, Calvo destacó que "cada edición de este festival demuestra el compromiso de una comunidad que mantiene sus tradiciones y trabaja para transmitirlas a las nuevas generaciones".
El legislador agregó que la propuesta apunta a otorgar al festival "un reconocimiento que esté a la altura de su historia, de su crecimiento y del esfuerzo de todos quienes lo hacen posible año tras año", poniendo en valor el trabajo de la comunidad de Angélica en la organización de una celebración que ya forma parte del patrimonio cultural del departamento Castellanos.