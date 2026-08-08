Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Daniela Méndez, creativa colombiana radicada en Miami, logró consolidarse como una de las figuras emergentes del music publishing latino. Desde allí impulsa una red que une compositores, productores y artistas de Estados Unidos, España y Latinoamérica, participando en proyectos que marcaron el crecimiento global del pop y la música urbana.
Sábado 8 de agosto
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Daniela Méndez se convirtió en una pieza clave del nuevo mapa musical latino, conectando talentos y creando puentes detrás de las canciones que conquistan al mundo.
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Con más de ocho años de trayectoria, trabajó en Big Deal Music y actualmente lidera el área de A&R en M Publishing. Su recorrido está vinculado a canciones de artistas como Karol G, Peso Pluma, Kali Uchis, J Balvin, Rauw Alejandro y Bad Bunny. En diálogo con El Litoral, también habló sobre su faceta musical como integrante del dúo Cocora y sobre el detrás de escena de la industria latina.
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