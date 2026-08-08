Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Daniela Méndez se convirtió en una pieza clave del nuevo mapa musical latino, conectando talentos y creando puentes detrás de las canciones que conquistan al mundo.

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Daniela Méndez, creativa colombiana radicada en Miami, logró consolidarse como una de las figuras emergentes del music publishing latino. Desde allí impulsa una red que une compositores, productores y artistas de Estados Unidos, España y Latinoamérica, participando en proyectos que marcaron el crecimiento global del pop y la música urbana.

Mirá tambiénDaniela Méndez: el alma detrás de las canciones que sacuden al continente

Con más de ocho años de trayectoria, trabajó en Big Deal Music y actualmente lidera el área de A&R en M Publishing. Su recorrido está vinculado a canciones de artistas como Karol G, Peso Pluma, Kali Uchis, J Balvin, Rauw Alejandro y Bad Bunny. En diálogo con El Litoral, también habló sobre su faceta musical como integrante del dúo Cocora y sobre el detrás de escena de la industria latina.

Revista Nosotros 08/08 by El Litoral

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