Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Con apenas 16 años, Valentín Ávila ya recorrió escenarios y festivales con su acordeón. Nacido en San Luis y radicado en Laguna Paiva, Santa Fe, descubrió la música a los cinco años y hoy es conocido como “El Ángel del Acordeón”, una joven promesa del chamamé que llegó a mostrar su talento en Got Talent Argentina en 2023.
Sábado 1º de agosto
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Valentín Ávila, el joven acordeonista que lleva el chamamé desde Laguna Paiva a todo el país
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Su historia combina talento, esfuerzo y acompañamiento familiar. Mientras continúa sus estudios, practica taekwondo y disfruta de la adolescencia, Valentín sigue creciendo como artista junto a su familia, que forma parte de su proyecto musical y lo acompaña en cada presentación.
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