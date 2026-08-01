Historias que no son mías

Valentín Ávila, el Ángel del Acordeón que lleva el chamamé por los escenarios del país

Tiene apenas 16 años, pero ya conoce el aplauso de grandes escenarios y festivales. Nació en San Luis, pero su historia está profundamente ligada a Laguna Paiva, donde vive junto a su familia. A los cinco años comenzó a tocar el acordeón y, con el paso del tiempo, su talento natural para la música lo llevó a convertirse en uno de los jóvenes exponentes del chamamé. Su participación en Got Talent Argentina, en 2023, le permitió mostrar su arte ante todo el país.