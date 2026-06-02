Hay preguntas que acompañan la vida entera. Preguntas que nacen en la infancia, crecen con nosotros y jamás encuentran una respuesta definitiva.
¿A dónde van los pájaros cuando mueren?
Una pregunta que atraviesa el tiempo, la memoria y el silencio. “Historias que no son mías” vuelve a detenerse en esos misterios cotidianos que nadie puede explicar, pero que todos alguna vez sentimos en el corazón.
Algunas parecen simples, incluso pequeñas, pero en el fondo esconden una inmensidad imposible de explicar. Una de ellas, quizá la más silenciosa y misteriosa, es saber a dónde van los pájaros cuando mueren.
Durante toda mi vida me hice esa pregunta
No hablo de los pájaros que uno encuentra caídos después de una tormenta feroz, ni de aquellos que sufren accidentes por el frío, el calor intenso o la violencia de un mundo que muchas veces no les deja lugar. Hablo de esos otros pájaros.
Los que vemos todos los días. Los que aparecen cada mañana sobre un árbol, en un cable, en una ventana o en el techo de una casa. Los que nos acompañan sin pedir permiso y terminan formando parte de nuestra rutina, aunque nunca les hayamos puesto nombre.
Todos, alguna vez, tuvimos un pájaro cerca
Puede haber sido un gorrión que despertaba las mañanas con su canto. Una paloma que caminaba siempre por la misma vereda. Un zorzal que elegía cada tarde el mismo rincón para cantar.
También pudo ser un hornero trabajando durante semanas en su casita de barro, como si nos enseñara en silencio el valor del esfuerzo y la paciencia. Y de pronto, un día, ya no están. Entonces aparece el desconcierto.
Pasamos nuevamente por ese lugar donde antes vivía aquella pequeña ave y sentimos la ausencia. Miramos el árbol, el techo, el cable o la rama donde solía posarse. Esperamos unos segundos, como si todavía pudiera aparecer. Pero no. El pájaro desapareció. Sin despedidas. Sin huellas. Sin explicaciones.
Y ahí vuelve la pregunta. ¿A dónde fue?
Tal vez muchos piensen que no tiene importancia. Que se trata simplemente de la naturaleza siguiendo su curso. Pero quienes alguna vez sintieron esa ausencia saben que no es tan sencillo.
Porque los pájaros, aunque pequeños y silenciosos, terminan ocupando un espacio en nuestra vida cotidiana. Nos acostumbramos a su presencia sin darnos cuenta. Son parte del paisaje emocional de nuestros días.
Quizás por eso duele tanto su desaparición. La ciencia podrá explicar ciclos biológicos, migraciones, enfermedades o comportamientos naturales. Sin embargo, hay algo que permanece intacto: la sensación de misterio. Porque casi nunca vemos morir a esos pájaros que nos acompañaron durante tanto tiempo. Simplemente dejan de venir.
Y nadie puede responder con certeza qué ocurrió.
La incertidumbre seguirá caminando junto a nosotros. Seguirá apareciendo cada vez que levantemos la vista buscando ese pequeño ser alado que alguna vez alegró nuestras mañanas. Cada vez que el silencio ocupe el lugar donde antes había un canto.
Tal vez ahí esté la verdadera respuesta.
Quizá los pájaros no desaparecen del todo. Quizás quedan suspendidos en algún rincón invisible de nuestra memoria. En ese lugar donde viven las cosas simples que alguna vez nos hicieron bien. Porque aunque ya no estén, siguen provocando preguntas. Y aquello que logra permanecer en el pensamiento y en el corazón nunca termina de irse completamente.
“Historias que no son mías” seguirá buscando respuestas. O al menos seguirá intentando comprender esos misterios cotidianos que nadie puede explicar del todo. Historias pequeñas, aparentemente simples, pero capaces de despertar emociones profundas.
Porque hay preguntas que no necesitan respuestas exactas para tener sentido.
Y porque, después de todo, que una simple ausencia nos invite a pensar, recordar y sentir… no parece poco.