Compromiso colectivo

El frío golpea y el fútbol infantil enciende una alerta: cuidar, observar y actuar

La llegada de las bajas temperaturas expone una realidad que interpela a toda la comunidad de la Liga Santafesina de Fútbol. Dirigentes, entrenadores, familias y allegados deben redoblar la atención sobre los niños y niñas, priorizando su alimentación, bienestar y contención en cada jornada deportiva.