Con el arribo del frío, no solo cambian las condiciones climáticas en los campos de juego, sino también el escenario social que rodea a las escuelitas y categorías infantiles de la Liga Santafesina de Fútbol. En este contexto, comienzan a encenderse señales de alerta que no pueden ser ignoradas.
El frío golpea y el fútbol infantil enciende una alerta: cuidar, observar y actuar
La llegada de las bajas temperaturas expone una realidad que interpela a toda la comunidad de la Liga Santafesina de Fútbol. Dirigentes, entrenadores, familias y allegados deben redoblar la atención sobre los niños y niñas, priorizando su alimentación, bienestar y contención en cada jornada deportiva.
El descenso de la temperatura impacta de lleno en los sectores más vulnerables y, particularmente, en los niños y niñas que forman parte del semillero de cada institución.
La actividad futbolística infantil, que se desarrolla durante la semana en entrenamientos y se intensifica los días sábados con escuelitas y domingos en los torneos oficiales, reúne a cientos de chicos que encuentran en el deporte no solo un espacio de recreación, sino también de contención social.
Sin embargo, detrás de la pelota y la ilusión, pueden esconderse realidades complejas que requieren de una mirada atenta y comprometida por parte de todos los actores involucrados.
En este sentido, el rol de directivos, profesores, colaboradores y padres resulta fundamental. No alcanza únicamente con enseñar o acompañar en lo deportivo: es necesario observar, escuchar y analizar cada situación que involucre a los más pequeños.
Estar atentos a señales que puedan indicar dificultades, tanto físicas como emocionales, es una responsabilidad compartida que no admite distracciones.
Uno de los aspectos más urgentes a considerar en esta época del año es la alimentación. No se puede permitir, bajo ningún punto de vista, que un niño o una niña participe de una práctica o un partido con la “pancita vacía”.
El frío exige un mayor gasto energético y el cuerpo necesita estar preparado para afrontar la actividad física. La falta de alimento no solo afecta el rendimiento, sino que pone en riesgo la salud de los chicos.
La alimentación como prioridad impostergable
Cuando se detecta una situación de este tipo, la respuesta debe ser inmediata. En primer lugar, es clave dar aviso a los padres o responsables del menor, pero también es necesario que las instituciones asuman un rol activo en la búsqueda de soluciones. No se trata de señalar culpables, sino de actuar con rapidez y sensibilidad ante una necesidad concreta.
En casos donde la respuesta familiar no llega o no es suficiente, corresponde dar intervención a las autoridades competentes. Existen organismos y canales destinados a atender estas problemáticas, y es fundamental utilizarlos para garantizar el bienestar de los niños.
La denuncia, lejos de ser un castigo, es una herramienta para avanzar hacia una solución.
Mientras tanto, y ante la urgencia, cualquier gesto puede marcar la diferencia. Un mate cocido caliente y una galleta no constituyen una alimentación adecuada, pero pueden servir como paliativo momentáneo mientras se gestionan respuestas más integrales. La clave está en no mirar hacia otro lado y actuar con responsabilidad.
Compromiso colectivo dentro y fuera de la cancha
El fútbol infantil es, ante todo, un espacio formativo. Allí se construyen valores, vínculos y aprendizajes que trascienden lo deportivo. Por eso, el compromiso debe ser integral y sostenido en el tiempo. No alcanza con intervenir en situaciones críticas: es necesario generar una red de contención permanente que acompañe el crecimiento de cada chico.
La Liga Santafesina de Fútbol no es solo una estructura organizativa, sino una comunidad que se construye día a día con el aporte de todos. Cada dirigente que gestiona, cada profesor que enseña, cada padre que acompaña y cada colaborador que aporta, forman parte de un entramado que tiene como objetivo común el bienestar de los niños y niñas.
En este contexto, el mensaje es claro: no quedarse de brazos cruzados. Ante cualquier situación que comprometa la integridad de un menor, hay que actuar. Llamar, consultar, denunciar si es necesario. La indiferencia también es una forma de complicidad, y el silencio puede profundizar problemáticas que requieren intervención urgente.
El frío llegó con fuerza, pero no todos los chicos están en condiciones de enfrentarlo de la misma manera. Por eso, es fundamental reforzar la empatía, la solidaridad y el compromiso social. El alimento, el abrigo y la contención emocional son tan importantes como una pelota o un par de botines.
Cuidar a los más pequeños es una responsabilidad colectiva. La Liga la hacemos entre todos, y ese “todos” implica estar presentes, atentos y dispuestos a actuar. Porque detrás de cada niño que juega al fútbol hay una historia, un contexto y una necesidad que no siempre se ve a simple vista.
Hoy más que nunca, el llamado es a involucrarse. A no mirar para otro lado. A entender que el verdadero triunfo no está en el resultado de un partido, sino en garantizar que cada chico pueda crecer, jugar y desarrollarse en condiciones dignas.
Porque si denunciamos, si intervenimos y si nos comprometemos, avanzamos. Y avanzar, en este caso, significa cuidar lo más valioso que tiene el fútbol: sus niños y niñas.