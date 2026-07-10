Historias que no son mías

Neri René Trossero, el médico que cura con la ciencia y emociona con la literatura

Reconocido endocrinólogo pediatra de la ciudad de Santa Fe, el doctor Neri René Trossero ha construido una trayectoria ejemplar basada en el compromiso profesional, la vocación de servicio y una profunda sensibilidad humana. Paralelamente, desarrolló una destacada carrera literaria que ya suma ocho libros publicados. En su más reciente obra, Historias que no son mías, propone un recorrido por vivencias, emociones y personajes que reflejan el valor de las pequeñas acciones que dejan una marca imborrable en la vida de los demás.