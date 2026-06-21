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¿Qué significa ser padre para los santafesinos?

En el marco del Día del Padre, desde revista Nosotros salimos a la peatonal a consultar a distintos hombres sobre el momento en que se enteraron de que iban a ser padres y el significado que tienen sus hijos en sus vidas. Las respuestas estuvieron atravesadas por la emoción, el amor y la transformación personal que implica la paternidad.

La paternidad aparece como un momento de transformación profunda en la vida personal.La paternidad aparece como un momento de transformación profunda en la vida personal.
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El Día del Padre se consolidó en la sociedad santafesina como una jornada atravesada por el afecto, la reflexión y la valoración de los vínculos familiares. La fecha funciona como un punto de encuentro emocional que invita a pensar cómo se construye hoy la paternidad y qué lugar ocupa dentro de la vida cotidiana de las familias.

En ese marco, la revista Nosotros recorrió la peatonal santafesina para consultar a distintos padres sobre qué sintieron al enterarse de que iban a ser papás y qué significan sus hijos en sus vidas. Las respuestas reflejan emoción profunda, proyectos familiares planificados y una transformación en la manera de ejercer la paternidad.

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El impacto del momento en que llega un hijo

Entre los testimonios, uno de los padres entrevistados expresó con fuerte carga emocional el instante en que recibió la noticia: "No, lo mejor que me puede pasar. Se me llenan los ojos de lágrimas. Tengo dos nenas, Milipsa y Ariadna, de seis y dos años casi". Su relato sintetiza la paternidad como un momento de cambio absoluto en la vida personal.

Otro entrevistado destacó la planificación del proyecto familiar: "No, la verdad fue muy emocionante. Lo estábamos esperando, lo pudimos planear y la verdad fue la mejor noticia recibida". En su experiencia, la llegada de los hijos se vincula con un deseo construido en pareja.

El Día del Padre se vive en Santa Fe como una jornada de reflexión y afecto familiar.El Día del Padre se vive en Santa Fe como una jornada de reflexión y afecto familiar.

También se sumó la mirada de otro padre, quien afirmó que "es la emoción más grande que podés llegar a tener como hombre", subrayando la intensidad emocional que acompaña el nacimiento de un hijo y el significado que adquiere en la vida adulta.

El significado profundo de ser padre hoy

Consultados sobre el rol paterno, las respuestas coincidieron en el valor central de los hijos dentro de la vida cotidiana. Uno de los entrevistados sostuvo que "son todo, la verdad que me emociona hablar de ellos, son lo más importante de toda la vida y son lo mejor que me pasó". La paternidad aparece así como eje emocional y vital.

Otro padre expresó que la llegada de sus hijos fue "una hermosa sorpresa" y agregó que "hoy en día armar una familia no es fácil, pero es algo que no tiene palabra". También remarcó una mirada hacia el futuro al afirmar que "es la continuidad de la vida, sin ellos no hay futuro".

En la peatonal, distintos padres compartieron sus emociones al conocer la llegada de sus hijos.En la peatonal, distintos padres compartieron sus emociones al conocer la llegada de sus hijos.

En el caso de un padre de mellizas, la experiencia fue descrita como el cumplimiento de un sueño: "Era el sueño de mi vida y lo pude hacer con la persona que quería hacerlo también, así que ni hablar cuando nos enteramos que eran dos". Al hablar de sus hijas, resumió su vínculo en una idea contundente: "todo, el amor más puro que se puede tener"

Una paternidad más presente y consciente

Las declaraciones relevadas en la peatonal santafesina reflejan una transformación en la forma de vivir la paternidad. Uno de los consultados señaló que "la paternidad se vive con más conciencia, antes quizás era más distante, hoy uno se involucra en cada detalle", marcando un cambio cultural en el rol paterno.

Los testimonios reflejan el valor central de los hijos en la vida cotidiana de los padres.Los testimonios reflejan el valor central de los hijos en la vida cotidiana de los padres.

En la misma línea, otro entrevistado expresó que "uno aprende siendo padre todos los días, no hay manual, pero sí mucha entrega y amor", destacando la construcción diaria de la experiencia de ser padre.

En conjunto, los testimonios muestran una sociedad en evolución, donde la paternidad se vive con mayor compromiso emocional y donde el tiempo compartido, la presencia y el afecto se consolidan como pilares fundamentales del vínculo familiar.

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