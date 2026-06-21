Efemérides

¿Qué significa ser padre para los santafesinos?

En el marco del Día del Padre, desde revista Nosotros salimos a la peatonal a consultar a distintos hombres sobre el momento en que se enteraron de que iban a ser padres y el significado que tienen sus hijos en sus vidas. Las respuestas estuvieron atravesadas por la emoción, el amor y la transformación personal que implica la paternidad.