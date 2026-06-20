Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Sábado 20 de junio

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Padres santafesinos compartieron cómo la llegada de sus hijos transformó sus vidas y destacaron una paternidad cada vez más presente, cercana y comprometida.

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El Día del Padre volvió a reunir emociones y reflexiones en las familias santafesinas. En una recorrida por la peatonal, distintos padres contaron cómo vivieron la noticia de la llegada de sus hijos, una experiencia que describieron como una de las más importantes y felices de sus vidas.

Los testimonios coincidieron en destacar que los hijos representan el centro de sus vidas y que la paternidad se vive hoy con mayor compromiso y cercanía. La presencia, el acompañamiento y el amor aparecen como los pilares de un vínculo que se construye día a día.

Revista Nosotros 20/06 by El Litoral

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