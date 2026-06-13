Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Las tendencias de moda del otoño 2026 volverán a mirar al pasado y recuperarán una pieza icónica: el pañuelo de seda. Asociado a la elegancia clásica, regresa renovado e integrado a los looks cotidianos.
Sábado 13 de junio
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Las tendencias de otoño 2026 recuperarán el pañuelo de seda, una pieza clásica que vuelve renovada y se incorporará a los looks cotidianos con nuevos usos.
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El fenómeno se enmarca en una fuerte apuesta por lo retro y la nostalgia. El pañuelo de seda se impone como un accesorio versátil, capaz de transformar un outfit con pequeños cambios.
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