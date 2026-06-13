#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Sábado 13 de junio

Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Las tendencias de otoño 2026 recuperarán el pañuelo de seda, una pieza clásica que vuelve renovada y se incorporará a los looks cotidianos con nuevos usos.

La edición completa.La edición completa.
 11:30
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Las tendencias de moda del otoño 2026 volverán a mirar al pasado y recuperarán una pieza icónica: el pañuelo de seda. Asociado a la elegancia clásica, regresa renovado e integrado a los looks cotidianos.

Mirá tambiénEl accesorio clásico que regresa como tendencia en el otoño 2026

El fenómeno se enmarca en una fuerte apuesta por lo retro y la nostalgia. El pañuelo de seda se impone como un accesorio versátil, capaz de transformar un outfit con pequeños cambios.

Revista Nosotros 13/06 by El Litoral

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros
nosotros-edicion-impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro