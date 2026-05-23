Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

El Almacencito cumplió 13 años y lo celebró con un encuentro íntimo que reunió a clientes, amigos y personas que acompañaron el proyecto desde sus inicios. La jornada incluyó vino, música en vinilo y charlas que recorrieron la historia del espacio, donde cada mueble recuperado guarda una nueva oportunidad.
Sábado 23 de mayo
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El Almacencito cumplió 13 años y se consolidó como un espacio creativo donde Maru Battlecasas impulsa el reciclaje de muebles y el encuentro comunitario.
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Detrás del emprendimiento está Maru Battlecasas, quien contó que el proyecto nació de una búsqueda personal vinculada a la maternidad y a la necesidad de reconectarse con su vocación creativa. Con el tiempo, el taller se transformó en un lugar de encuentro, trabajo artesanal y comunidad en torno al diseño y la memoria de los objetos.
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