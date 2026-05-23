Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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El Almacencito cumplió 13 años y se consolidó como un espacio creativo donde Maru Battlecasas impulsa el reciclaje de muebles y el encuentro comunitario.

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El Almacencito cumplió 13 años y lo celebró con un encuentro íntimo que reunió a clientes, amigos y personas que acompañaron el proyecto desde sus inicios. La jornada incluyó vino, música en vinilo y charlas que recorrieron la historia del espacio, donde cada mueble recuperado guarda una nueva oportunidad.

Detrás del emprendimiento está Maru Battlecasas, quien contó que el proyecto nació de una búsqueda personal vinculada a la maternidad y a la necesidad de reconectarse con su vocación creativa. Con el tiempo, el taller se transformó en un lugar de encuentro, trabajo artesanal y comunidad en torno al diseño y la memoria de los objetos.

Revista Nosotros 22/05 by El Litoral

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