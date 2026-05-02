Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

La Teniente de Corbeta Brenda Abigail Sardina, Jefa de Propulsión de la corbeta ARA “Robinson”, destacó su vocación como maquinista en la Armada Argentina. “No me veo teniendo otra especialidad que no sea maquinista”, afirmó al referirse a su rol dentro del área de máquinas.
Sábado 2 de mayo
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La Teniente de Corbeta Brenda Sardina destacó su vocación como maquinista en la Armada, rol clave en el funcionamiento de los buques y el trabajo en equipo a bordo.
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La oficial subrayó la importancia de su trabajo a bordo y el funcionamiento del equipo técnico. “Somos los primeros en embarcar y los últimos en bajar del buque”, señaló, al remarcar el valor del trabajo en equipo en la navegación.
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