Teniente de Corbeta

Brenda Sardina: “No me veo teniendo otra especialidad que no sea maquinista”

La rosarina y actual Jefa de Propulsión del Departamento Máquinas de la corbeta ARA “Robinson” (CBRB), Teniente de Corbeta Brenda Abigail Sardina, cuenta su experiencia como Oficial de Marina Maquinista en homenaje al día de los integrantes de la Armada con esta especialidad.