Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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La nadadora de Club Unión, Malena Santillán, realizó un balance positivo tras su participación en los Juegos Odesur juvenil Panamá 2026.

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La nadadora de Club Atlético Unión, Malena Santillán, realizó un balance positivo tras su participación en los Juegos Odesur Juveniles Panamá 2026, donde volvió a destacarse y sumar experiencia internacional de cara a sus próximos desafíos.

Mirá tambiénMalena Santillán brilló en los Odesur juvenil Panamá 2026 y ya apunta a nuevos desafíos

“Fue un torneo muy bueno, estoy muy contenta”, expresó la santafesina, quien también resaltó el rendimiento argentino en las postas frente a Brasil y mantiene como gran objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Revista Nosotros 9/05 by El Litoral

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