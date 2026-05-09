Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

La nadadora de Club Atlético Unión, Malena Santillán, realizó un balance positivo tras su participación en los Juegos Odesur Juveniles Panamá 2026, donde volvió a destacarse y sumar experiencia internacional de cara a sus próximos desafíos.
Sábado 9 de mayo
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La nadadora de Club Unión, Malena Santillán, realizó un balance positivo tras su participación en los Juegos Odesur juvenil Panamá 2026.
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Mirá tambiénMalena Santillán brilló en los Odesur juvenil Panamá 2026 y ya apunta a nuevos desafíos
“Fue un torneo muy bueno, estoy muy contenta”, expresó la santafesina, quien también resaltó el rendimiento argentino en las postas frente a Brasil y mantiene como gran objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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