Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Lorna Evans creció en Lanús soñando con el espacio mientras jugaba en un cohete de metal de una plaza de barrio. Hija de un médico y una bibliotecaria, encontró desde chica inspiración en la ciencia y en los libros. Cuando le dijeron que en Argentina no había astronautas mujeres, respondió sin dudar: “Entonces voy a ser la primera”.
Sábado 16 de mayo
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De jugar en un cohete de plaza en Lanús a ser seleccionada por la NASA: la historia de Lorna Evans, la médica argentina que sueña con llegar a la Luna.
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Hoy, a los 37 años, la médica, piloto e investigadora fue seleccionada por la NASA para participar del programa CHAPEA, que simula la vida en Marte. Formada en la UBA, Evans trabaja en proyectos vinculados a la medicina aeroespacial y mantiene intacto el sueño que nació en su infancia: llegar algún día a colaborar en misiones hacia la Luna.
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