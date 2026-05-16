Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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De jugar en un cohete de plaza en Lanús a ser seleccionada por la NASA: la historia de Lorna Evans, la médica argentina que sueña con llegar a la Luna.

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Lorna Evans creció en Lanús soñando con el espacio mientras jugaba en un cohete de metal de una plaza de barrio. Hija de un médico y una bibliotecaria, encontró desde chica inspiración en la ciencia y en los libros. Cuando le dijeron que en Argentina no había astronautas mujeres, respondió sin dudar: “Entonces voy a ser la primera”.

Mirá tambiénDel conurbano a las estrellas: la médica argentina que jugaba en el cohete de una plaza y hoy conquista a la NASA

Hoy, a los 37 años, la médica, piloto e investigadora fue seleccionada por la NASA para participar del programa CHAPEA, que simula la vida en Marte. Formada en la UBA, Evans trabaja en proyectos vinculados a la medicina aeroespacial y mantiene intacto el sueño que nació en su infancia: llegar algún día a colaborar en misiones hacia la Luna.

Revista Nosotros 16/05 by El Litoral

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