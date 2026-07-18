Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Katelyn Ohashi volvió a competir y celebró su regreso a la gimnasia sin presiones.

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Katelyn Ohashi volvió a competir siete años después de su retiro y 13 tras su última participación en la gimnasia de élite. La estadounidense de 29 años regresó en el American Classic, en Minnesota, con una nueva mirada sobre el deporte.

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Participó en viga y suelo, logró una medalla de bronce en el primer aparato y, aunque no clasificó al Campeonato de Estados Unidos, destacó que su regreso representa una victoria personal tras años de desafíos físicos y emocionales.

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