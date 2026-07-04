Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Sábado 4 de julio

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República Dominicana muestra una cara mucho más amplia que sus playas paradisíacas, con experiencias de naturaleza, historia, gastronomía y cultura que revelan su diversidad más allá de los resorts.

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Cuando se piensa en República Dominicana, la imagen suele asociarse a playas de arena blanca, palmeras y resorts frente al mar. Sin embargo, detrás de esa postal turística se extiende un territorio mucho más diverso, con propuestas naturales, históricas y culturales que invitan a descubrir una faceta distinta del país.

Mirá tambiénMucho más que playas: las experiencias que revelan la otra cara de República Dominicana

Durante una estadía en Punta Cana, fue posible acceder a experiencias que muestran esa otra cara dominicana. Entre ellas se incluyen recorridos por reservas ecológicas, visitas a islas protegidas, degustaciones de productos locales y un paso por Santo Domingo, considerada la ciudad más antigua del continente americano.

Revista Nosotros 4/07 by El Litoral

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