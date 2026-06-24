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Mucho más que playas: las experiencias que revelan la otra cara de República Dominicana
Naturaleza, historia, gastronomía y cultura se combinan para mostrar que el Caribe dominicano va mucho más allá del all inclusive.
Cuando se piensa en República Dominicana, la imagen suele ser inmediata: playas de arena blanca, palmeras y resorts frente al mar. Sin embargo, detrás de esa postal existe un país diverso, con una riqueza natural, histórica y cultural que sorprende a quienes deciden aventurarse más allá de los límites del hotel.
Durante nuestra estadía en Punta Cana pudimos recorrer algunas de las experiencias más representativas de esa otra República Dominicana: reservas ecológicas, islas protegidas, degustaciones de productos típicos y una visita a Santo Domingo, la ciudad más antigua del continente americano.
Ojos Indígenas: un oasis natural en medio del desarrollo turístico
A pocos minutos de los grandes complejos hoteleros de Punta Cana se encuentra uno de los espacios de conservación más importantes de la región: la Reserva Ecológica Ojos Indígenas.
Administrada por la Fundación Grupo Puntacana, esta reserva privada protege más de 1.500 acres de bosque subtropical de transición y constituye un verdadero santuario natural en una de las zonas de mayor crecimiento urbano y turístico del país.
Su principal atractivo es un sistema de doce lagunas de agua dulce cristalina alimentadas por el río subterráneo Yauya, que emerge a través de las formaciones de roca caliza características de la región.
El nombre del lugar tiene una fuerte conexión con la historia dominicana. Los taínos, habitantes originarios de la isla, llamaban "ojos" a estos cuerpos de agua debido a su forma circular y a la extraordinaria transparencia de sus aguas.
Actualmente, cuatro de estos cenotes pueden visitarse y dos de ellos están habilitados para que los turistas puedan nadar en aguas que mantienen una temperatura constante de entre 22 y 24 grados durante todo el año.
La experiencia se desarrolla a través de senderos de baja dificultad que atraviesan el bosque nativo y permiten observar una notable biodiversidad.
Entre las especies más representativas aparecen la iguana rinoceronte, característica de República Dominicana, más de un centenar de aves residentes y migratorias, además de árboles centenarios, helechos y orquídeas silvestres.
Uno de los sectores más interesantes es la estación apícola, donde los visitantes pueden conocer de cerca el ciclo de vida de las abejas, comprender su importancia para el ecosistema y degustar la miel producida dentro de la propia reserva.
También llama la atención la presencia del higüero, un árbol cuyos frutos de cáscara extremadamente dura son utilizados tradicionalmente para fabricar utensilios, recipientes, objetos decorativos e incluso pantallas para luminarias.
La visita completa demanda entre dos horas y media y tres horas, tiempo suficiente para recorrer los senderos, observar la fauna y disfrutar de los baños en los cenotes habilitados.
Isla Catalina: una escapada al Caribe más puro
Otra de las excursiones más populares parte desde La Romana, ciudad ubicada a poco más de una hora de Punta Cana.
Desde allí, una breve navegación de apenas diez minutos permite llegar a Isla Catalina, una de las áreas protegidas más atractivas de la costa dominicana.
Antes de arribar, las embarcaciones realizan una parada en mar abierto para practicar snorkel o simplemente disfrutar de un baño en aguas cristalinas, siempre bajo estrictas medidas de seguridad y utilizando chalecos salvavidas.
Isla Catalina conserva gran parte de su estado natural y se encuentra protegida por las autoridades ambientales dominicanas. Sus playas de arena blanca, el color turquesa del mar y la ausencia de grandes desarrollos turísticos permiten disfrutar de una experiencia mucho más cercana a la naturaleza.
La mayoría de las excursiones incluyen un almuerzo buffet servido sobre la isla, con carnes, arroz, frutas tropicales y platos típicos de la gastronomía local.
Para quienes buscan una experiencia adicional, existe la posibilidad de realizar un recorrido en embarcaciones completamente transparentes. Durante unos 20 minutos los visitantes pueden observar el fondo marino e incluso, con algo de suerte, encontrarse con peces tropicales y tortugas marinas.
Santo Domingo: historia viva en cada calle
La experiencia dominicana no estaría completa sin una visita a Santo Domingo.
Capital del país y primera ciudad fundada por los europeos en América, combina historia, modernidad y una vibrante vida cultural.
La ciudad presenta sectores claramente diferenciados.
Por un lado aparece la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde calles empedradas, fortalezas, iglesias y edificios centenarios permiten recorrer más de cinco siglos de historia.
La arquitectura colonial convive con una intensa actividad gastronómica, bares, cafés y espacios culturales que convierten a esta zona en uno de los principales atractivos turísticos del país.
A pocos kilómetros emerge una realidad completamente distinta. Modernos edificios corporativos, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios reflejan el crecimiento económico de una ciudad que hoy se posiciona como uno de los principales polos de negocios del Caribe.
Entre ambos mundos se despliega la extensa costanera marítima, uno de los espacios urbanos más emblemáticos para residentes y visitantes.
Un destino para descubrir más allá del resort
Las excursiones permiten comprender rápidamente por qué República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos del Caribe.
Playas paradisíacas, reservas naturales, ciudades históricas, gastronomía, tradiciones culturales y una infraestructura turística cada vez más desarrollada conforman una propuesta mucho más amplia que la clásica experiencia de hotel all inclusive.
Para quienes deciden salir a explorar, el país ofrece una colección de experiencias capaces de transformar unas simples vacaciones de playa en un viaje mucho más completo y memorable.