Contenido realizado para Arajet
Más que un vuelo: la experiencia Arajet que conecta Rosario con el Caribe
La nueva ruta directa entre Rosario y Punta Cana no solo acerca a los argentinos a uno de los destinos más elegidos del Caribe. También pone en escena un modelo de aerolínea que apuesta por la puntualidad, el confort y la calidez humana como principales diferenciales.
El mapa de la conectividad aérea argentina sumó un nuevo capítulo con el inicio de los vuelos directos entre Rosario y Punta Cana. A bordo del vuelo inaugural de Arajet, la aerolínea dominicana de precios bajos, quedó en evidencia que la propuesta de la compañía busca ir mucho más allá de la lógica tradicional del segmento low cost.
Desde el embarque, la experiencia transmite una idea clara: ofrecer tarifas competitivas sin resignar aquellos aspectos que realmente impactan en la calidad del viaje. El espacio entre asientos resulta cómodo incluso para un trayecto de varias horas, la operación se desarrolla con precisión y la puntualidad aparece como un valor central de la marca.
La sensación general es que Arajet eligió cuidadosamente dónde reducir costos y dónde no hacerlo. La ausencia de comidas calientes incluidas forma parte de ese modelo, pero el confort, la eficiencia operativa y la experiencia del pasajero permanecen intactos.
La hospitalidad dominicana, a 10.000 metros de altura
Uno de los aspectos más destacados del viaje fue el trato de la tripulación.
Conformada en gran parte por personal dominicano, la atención trasladó al avión la calidez característica del Caribe. Sonrisas permanentes, predisposición para asistir a los pasajeros y una actitud cercana generaron un clima relajado durante todo el trayecto.
No se trata de un detalle menor. En una industria donde muchas veces el servicio se estandariza, el factor humano se convierte en un diferencial tangible.
Esa cultura corporativa responde a una filosofía que la compañía impulsa entre todos sus colaboradores y que resume en tres pilares: hacer siempre lo correcto con amabilidad (Kindness), buscar la excelencia (Excellence) y celebrar con orgullo (Pride).
República Dominicana, mucho más que playas
Durante la presentación de la nueva ruta, el vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet, José Gregorio Cabrera, destacó que el crecimiento del turismo dominicano responde a una oferta cada vez más diversa.
"El turista ya no solamente viene a disfrutar de un todo incluido", explicó. Hoy encuentra una amplia variedad de propuestas gastronómicas, parques acuáticos, experiencias recreativas y destinos complementarios que permiten construir vacaciones a medida.
Según detalló, la infraestructura del país facilita además recorrer distintas regiones durante una misma estadía. Desde Punta Cana es posible acceder por carretera a destinos como Samaná, Santo Domingo, Constanza o Jarabacoa, cada uno con propuestas muy diferentes que combinan playas, naturaleza, montaña, gastronomía y vida nocturna.
"La experiencia puede ser mucho más completa si el viajero planifica con tiempo y se anima a descubrir otras regiones del país", sostuvo.
Un servicio pensado también para quienes viajan con mascotas
Entre las novedades que ofrece la aerolínea se destaca Arajet Pet Assist, un programa especialmente diseñado para pasajeros que viajan con sus mascotas.
La propuesta incluye orientación veterinaria telefónica o por videollamada, referencias de profesionales y clínicas en destino y asistencia legal vinculada a normativas sanitarias internacionales.
La iniciativa refleja una tendencia creciente dentro de la industria turística: considerar a las mascotas como parte integral de la experiencia de viaje.
Argentina, uno de los mercados más importantes para Arajet
La apuesta por Rosario forma parte de una estrategia más amplia de expansión en el país.
Arajet ya opera desde Córdoba y Mendoza, mercados donde comenzó con tres frecuencias semanales y que rápidamente crecieron hasta alcanzar cinco vuelos por semana debido a la fuerte demanda.
Según Cabrera, Argentina se convirtió en uno de los principales motores de crecimiento de la compañía.
"En 2025 fue nuestro tercer mercado más importante. Este año ya es el segundo y tiene potencial para convertirse en el primero", señaló.
Actualmente la aerolínea registra niveles de ocupación superiores al 80% en las rutas argentinas, un indicador que fortalece las expectativas de expansión. La compañía cuenta hoy con 16 aeronaves y espera incorporar una nueva unidad antes de fin de año, lo que le permitirá seguir ampliando su red de destinos y frecuencias.
En ese contexto, la posibilidad de sumar más vuelos desde Rosario durante la próxima temporada alta aparece como un escenario cada vez más probable.
Una apuesta de largo plazo
El vuelo inaugural dejó una conclusión clara: Arajet no busca competir únicamente por precio.
Su propuesta combina conectividad internacional desde el interior argentino, una operación eficiente, estándares de servicio consistentes y una fuerte identidad cultural dominicana.
En un mercado donde los viajeros valoran cada vez más la confiabilidad, la puntualidad y la experiencia integral, la nueva conexión entre Rosario y Punta Cana representa mucho más que una nueva ruta aérea. Es la confirmación de que el Caribe está cada vez más cerca y de que República Dominicana se consolida como uno de los destinos preferidos por los argentinos.