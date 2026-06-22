Calidez humana como principales diferenciales

Más que un vuelo: la experiencia Arajet que conecta Rosario con el Caribe

La nueva ruta directa entre Rosario y Punta Cana no solo acerca a los argentinos a uno de los destinos más elegidos del Caribe. También pone en escena un modelo de aerolínea que apuesta por la puntualidad, el confort y la calidez humana como principales diferenciales.