Autorizaron a una aerolínea dominicana a conectar su país con Rosario y otros dos destinos

Arajet también podrá conectar República Dominicana con Córdoba y Mendoza.
El gobierno nacional autorizó a una nueva aerolínea a conectar República Dominicana con el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.
Se trata de ARAJET, S.A., aerolínea de bandera dominicana, la cual también podrá operar en Argentina en el Aeropuerto Internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo” de Mendoza.
Fue mediante la Disposición 21/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Nación, sólo con firma de Hernán Adrián Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo, perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación.
Arajet se convierte en la novena aerolínea habilitada a operar, sumándose a Aerolíneas Argentinas, Copa Airlines, LATAM, Gol, American Airlines, Avianca, Continental Airlines y Delta.
A pesar de también operar en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, los vuelos fueron habilitados para el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El documento detalla que esta medida se enmarca en el Memorando de Entendimiento entre las autoridades aeronáuticas de ambos países y busca facilitar el transporte aéreo, promoviendo la conectividad y el comercio entre Argentina y la República Dominicana.
Dicho acuerdo, como fue reportado por fuentes de la industria, flexibilizó el marco aerocomercial bilateral, eliminando las restricciones de frecuencia que existían previamente y sentando las bases para una política de cielos abiertos entre ambas naciones.
El texto dispone “Autorizar aerocomercialmente a la empresa de bandera dominicana ARAJET SOCIEDAD ANÓNIMA, Sucursal Argentina (CUIT N° 30-71810110-3) a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta), PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA) – CÓRDOBA (REPÚBLICA ARGENTINA) y regreso, PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA) – MENDOZA (REPÚBLICA ARGENTINA) y regreso, y PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA) – ROSARIO (REPÚBLICA ARGENTINA) y regreso”.
