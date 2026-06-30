El verdadero reto al evaluar la hotelería de lujo contemporánea no radica en la opulencia de sus suites, sino en la autenticidad de sus mesas. Quienes recorremos grandes epicentros culinarios del mundo, miramos el concepto "all-inclusive" con recelo: la masificación suele ser la kryptonita de la alta cocina. Sin embargo, mi reciente desembarco en el Paradisus Grand Cana, en República Dominicana, me obligó a reformular por completo el juicio.
El desafío del todo incluido: la sofisticada revolución culinaria del Paradisus Grand Cana
Frente a la masificación costera, el complejo dominicano desafía los prejuicios globales con un circuito de nicho que combina rigurosidad técnica y la firma del celebrado chef Leandro Díaz.
Este complejo caribeño ha diseñado un circuito gastronómico de nicho que opera con la precisión de un menú de pasos cosmopolita, apostando decididamente por la identidad regional y un respeto absoluto hacia la frescura del producto original.
Amaneceres con ritmo local
La propuesta matutina del complejo establece una división inteligente. Por un lado, un buffet de despliegue soberbio que ofrece estaciones de platos calientes, ensaladas, pescados, huevos en todas sus preparaciones, frutas exóticas y opciones estrictamente libres de gluten. Cuenta, además, con un rincón diseñado a escala para que los niños armen su propio desayuno.
Foto del rincón de niños
Por otro lado, se alza la alternativa a la carta en un espacio semicerrado, frecuentemente ambientado por los acordes de un violinista en vivo. Es allí donde brilla el recetario nativo a través del emblemático desayuno tradicional dominicano: "Tres golpes" o "Agolpiao", un bautismo de sabor ideal para iniciar la jornada frente al trópico.
SAL: El templo de la carne
Es, por un amplio margen, el espacio más codiciado del resort y el que exige mayor previsión en las reservas. Su diseño interior rinde un sutil tributo estético a las líneas geométricas de Picasso, complementado por una imponente bodega acristalada que domina el salón bajo una atmósfera rústica y contemporánea.
Aquí el foco absoluto es la honestidad del producto. Cortes americanos de excelente factura son ejecutados en una impecable cocina abierta a la vista. El sellado es uniforme, preciso, resguardando un interior purpúreo y templado. Lo interesante, y lo que evita que sea un steakhouse genérico son las guarniciones dominicanas que acompañan los cortes , un maridaje de texturas grasas y carbohidratos locales extraordinariamente bien resuelto.
TORI: El espectáculo asiático
La culinaria de Extremo Oriente convive aquí bajo dos almas perfectamente diferenciadas: por un lado, el dinamismo lúdico y ruidoso del teppanyaki con su despliegue de cocina en vivo en las planchas; por el otro, la sobriedad zen del robatayaki y una refinada barra de sushi. En esta última, los cortes de pescado lucen limpios y el arroz respeta el avinagrado (shari) idóneo.
LemonFish: Frescura marina
Un espacio diáfano, abrazado por el aire libre y configurado bajo el estilo de una cevichería de alta gama. Su entorno arquitectónico potencia la ligereza de un menú especializado en los cortes crudos. Destacan el balance impecable del limón en la leche de tigre —que jamás peca de estridente—, así como la frescura de sus pokes y tartares.
A modo de ejmeplo y recomendación, este fue nue: una brocheta buta glaseada con barbacoa coreana, mayonesa picante, boniato frito y ensalada de manzana verde; seguida de una causa de camarón con puré de papa al ají amarillo y cremoso de aguacate. Posteriormente, una crema de coco escoltó unas delicadas gyozas rellenas de gamba roja y cilantro fresco, abriendo paso a la pesca del día servida sobre un cremoso de edamames a la albahaca y espárragos en manteca cítrica. El cierre estuvo a la altura: un suave mousse de chocolate sobre bizcocho húmedo bañado en salsa de miso toffee y almendras.
MANGÚ by Chef Leandro Díaz: El corazón de la propuesta
Es la propuesta superlativa del complejo, el espacio que eleva la identidad local a las esferas de la alta cocina global. Bajo la firma del renombrado chef dominicano Leandro Díaz, este santuario junto a la piscina opera como un homenaje a la cultura caribeña. Platos tradicionalmente populares son reconstruidos logrando propuestas complejas como el sancocho mantengan la profundidad de su fondo original. Un equilibrio perfecto entre la "sabrosura" callejera y la sofisticación técnica.
Aquí tuvimos el placer de compartir un menú especialmente preparado para Arajet Diseñado especialmente en seis pasos y unadelicia dulce , el menú consistió en:
- Portobelleta trufada: Hongos portobellos, chardonnay, quesos mixtos y aceite de trufa.
- Flor de Mangú: Canastitas de plátano rellenas de jugosa ropa vieja con dip de aguacate.
- Mangunada: Empanadas de mangú rellenas de pollo ripiao, sofrito criollo y queso crema con salsa rosada amamajuanada.
- Sancocho clásico dominicano: Caldo profundo con proteínas variadas, víveres, arroz blanco y aguacate.
- Asopao de camarones fucsia: Caldo con camarones, pulpo y calamares en infusión de remolacha con tostones al ajillo.
- Cocofongo costero: Pesca del día empanizada, perlón de mofongo en salsa de coco, espinacas y camarones.
Oasis costeros y confort nocturno
El ritmo diario encuentra su pulso en Aqua Marina, el exclusivo beach club de estética simple en tonos ocres. Su cocina fusión mediterráneo-latina se apoya en texturas crujientes, ensaladas cítricas y pescados a la plancha limpios, ideales para pausas ágiles junto al mar, allí se puede almorzar hasta las 16.00. Por la tarde - noche, el refugio de la distensión es Kicks, un sports bar americano que ejecuta los clásicos con dignidad: hamburguesas en pan brioche bien tostado, alitas crujientes y cerveza locales. Para quienes evitan las frituras, las quesadillas completan una carta honesta que funciona como el refugio para la medianoche.
Veredicto Culinario
Paradisus Grand Cana logra esquivar con éxito la trampa de la mediocridad masiva de los grandes resorts gracias a alianzas potentes —como la del chef Leandro Díaz— y una rigurosa consistencia técnica en los puntos de cocción de sus restaurantes insignias. Para el viajero exigente, la recomendación es clara: organice su agenda de reservas desde el primer minuto del check-in, priorizando la identidad localizada de Mangú y el fuego honesto de SAL.