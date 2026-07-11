Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Sábado 11 de julio

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El Ovillo es un colectivo de artistas del norte santafesino que transforma la vida cotidiana y la memoria familiar en arte contemporáneo.

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 11:09
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El colectivo El Ovillo reúne a cinco artistas del norte santafesino que trabajan en pintura, fotografía, dibujo y textil. Desde distintas localidades, crean obras inspiradas en la vida cotidiana, la memoria y la identidad de la región.

Mirá tambiénEl arte de buscar la punta del ovillo

Con su muestra "Rito doméstico", transforman escenas del hogar en una experiencia artística que rescata las tradiciones y los vínculos familiares, demostrando que el arte contemporáneo también florece en el interior de Santa Fe.

Revista Nosotros 11/07 by El Litoral

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