Desde el norte de la provincia

El arte de buscar la punta del ovillo

“El Ovillo” es un colectivo integrado por cinco artistas –de distintas disciplinas- del norte santafesino, con una particularidad: sus miembros viven en diferentes localidades: Malabrigo, Reconquista, Avellaneda. ¿Cómo es hacer arte –del bueno- desde el interior del interior? Hay que buscar la punta de este ovillo…