Entrevista con Mónica Heller

"Busco siempre lo personal en el hacer; creo que de eso se trata hacer arte"

La artista presenta en el Centro Experimental del Color una adaptación de la videoinstalación con la que representó a la Argentina en la Bienal de Venecia. En diálogo con El Litoral, habló de sus personajes, del valor del error como herramienta creativa y la capacidad del arte para despertar preguntas.