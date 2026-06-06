La muestra "El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen" de Mónica Heller con adaptación curatorial de Violeta Mansilla, se inaugurará en el Centro Experimental del Color (Bv. Gálvez 1150, Ala Oeste de la Estación Belgrano).
Una reconocida muestra internacional llega a Santa Fe
La exhibición se presentará en el Centro Experimental del Color. Reúne una selección de las obras que formaron parte de la videoinstalación de animación 3D de Mónica Heller exhibida en el Pabellón Argentino de la 59ª Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia.
Será hoy, sábado 6 de junio a las 20, con la presencia de su creadora. Asimismo, podrá visitarse hasta el domingo 9 de agosto de miércoles a viernes de 9 a 13 y miércoles a domingos y feriados de 16 a 19.
Versión extendida
La exhibición "El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen (extendida)" que se presentará en el Centro Experimental del Color, reúne una selección de las obras que formaron parte de la videoinstalación de animación 3D de Mónica Heller exhibida en el Pabellón Argentino de la 59ª Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia.
Esta nueva adaptación incorpora, además, videos realizados con posterioridad, que funcionan como una versión extendida del imaginario de personajes y acciones de la propuesta original.
Matriz personal
Los personajes creados por Heller en cada una de las piezas expuestas provienen de una matriz profundamente personal y artesanal con la que aborda el mundo simbólico que la rodea.
Subproductos de un antropomorfismo que subsume lo vivo y lo inerte hasta volverlos indistinguibles, estos personajes parecen surgir de la misma fuente de la que emergen los seres que habitan tanto la vida onírica como los cuentos infantiles.
"El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen" ofrece así una coreografía insistente que rechaza cualquier forma de unidad narrativa. Un paisaje de iteraciones vibrantes en el que resuena tanto la recurrencia neurótica del formato digital .gif como el recurso a la repetición que distintas corrientes de vanguardia del siglo XX utilizaron para exponer la sensibilidad del público a una fuga emancipadora.
Originalmente curada por Alejo Ponce de León, en esta oportunidad cuenta con el cuidado, la gestión y adaptación curatorial de Violeta Mansilla. La exposición está conformada por doce módulos audiovisuales independientes, integrados por proyecciones y pantallas LED de distintos formatos que se completa con un sistema de sonido envolvente, iluminación ambiental y una banda sonora original.
Acompañando esta nueva versión de la muestra, se presenta una selección de dibujos originales realizados para Sed de Éxito, que se convirtió en una obra autónoma de carácter experimental y colectivo, expandiendo las posibilidades representativas de la escena artística argentina en el contexto de la Bienal de Venecia 2022.