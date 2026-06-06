"El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen"

Una reconocida muestra internacional llega a Santa Fe

La exhibición se presentará en el Centro Experimental del Color. Reúne una selección de las obras que formaron parte de la videoinstalación de animación 3D de Mónica Heller exhibida en el Pabellón Argentino de la 59ª Exposición Internacional de Arte – La Biennale di Venezia.