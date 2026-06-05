"El despertar de la criada"

La obra de Eduardo Sívori que escandalizó a la elite porteña y fue tildada de "pornográfica"

Cuando el pintor, que murió un día como hoy de 1918, presentó su desnudo en 1887, generó resistencias en una sociedad atravesada por profundos prejuicios. Los detalles de un cuadro que todavía genera reinterpretaciones.