Artistas del litoral argentino

Carlos Asiaín, una rareza luminosa del arte entrerriano

Hace 50 años, El Litoral publicó una crítica dedicada a este creador. Tenía 37 años. Luego, fue una de las figuras más originales de la cultura entrerriana, cuya obra atravesó el dibujo, el teatro, la ilustración y la gestión cultural.