Fernando Espino y Ricardo Supisiche

Dos maneras de representar el litoral en la Santa Fe de principios de los 70

Los artistas presentaron, a mediados de 1972, dos muestras con miradas diferentes sobre el paisaje y la identidad cultural de la región. La reseña de Jorge Taverna Irigoyen en El Litoral permite reconstruir aquel diálogo artístico.