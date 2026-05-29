Fue en mayo de ese año

"Ni la última vanguardia ni los viejos ismos": la muestra cordobesa que llegó a Santa Fe en 1968

El crítico Jorge Taverna Irigoyen analizó, en las páginas de El Litoral, una exposición que reunió a artistas situados en un punto intermedio entre las tradiciones y las nuevas formas de experimentación visual. Los detalles.