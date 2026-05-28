Fidel Roig Matóns

El "pintor de San Martín" que subió los Andes para hacer historia

El catalán Fidel Roig Matóns llegó a Mendoza en 1908 y convirtió la Cordillera de los Andes en el centro de una obra monumental: retrató el cruce sanmartiniano subiéndose él mismo a la montaña, hasta perder la vista.