Arte, religión y controversia

Caravaggio, Dalí y Ferrari: las obras más polémicas inspiradas en Jesús

La llegada de la muestra "The Mystery Man" a Estados Unidos, reflejada por medios de todo el mundo, vuelve a poner en foco una larga tradición de obras inspiradas en Jesús que despertaron un debate cultural. Aquí proponemos un repaso por el abordaje de distintos artistas desafiaron la forma clásica de representar a Cristo.